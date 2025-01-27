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Posted 27 января, 14:49

Published 27 января, 14:49

Modified 27 января, 14:51

Updated 27 января, 14:51

Сергиевское кладбище Уфы обновят за ₽4 млн

На уфимских покойников потратят ₽4 млн

27 января 2025, 14:49
Фото: Яндекс Карты.

Сергиевское кладбище Уфы обновят за ₽4 млн

В столице Башкирии ищут компанию, которая возьмётся за укладку грунта на Сергиевском кладбище, соответствующая информация была в понедельник, 27 января, размещена на сайте госзакупок.

Место для захоронений находится в микрорайоне Зелёная Роща. По прямому назначению им пользовались до 70-х годов XX века, позже оно стало мемориальным. На Сергиевском кладбище, кроме прочих, покоятся бойцы Красной Армии, погибшие в ходе Великой Отечественной войны.

Подрядчик, согласно контракту, должен будет до конца апреля 2025 года облагородить территорию кладбища — избавиться от пней, некоторых деревьев и кустов, — а также уложить грунт. Начальная цена контракта составляет ₽4,28 млн

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