На уфимских покойников потратят ₽4 млн

Место для захоронений находится в микрорайоне Зелёная Роща. По прямому назначению им пользовались до 70-х годов XX века, позже оно стало мемориальным. На Сергиевском кладбище, кроме прочих, покоятся бойцы Красной Армии, погибшие в ходе Великой Отечественной войны.