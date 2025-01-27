Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Похоже, что Алишеру Тагировичу в скором времени придется вернуться в Россию в наручниках. По версии следователя, Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) нарушил требования государства к деятельности граждан, признанных иностранными агентами. Из-за этого руководитель следственной группы принял решение об объявлении музыканта и исполнителя в федеральный и межгосударственный розыск. Такой статус позволяет запросить арест подозреваемого в любой стране мира, с которой у России есть договор по экстрадиции.