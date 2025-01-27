Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Posted 27 января, 05:22
Published 27 января, 05:22
Modified 27 января, 05:41
Updated 27 января, 05:41
Похоже, что Алишеру Тагировичу в скором времени придется вернуться в Россию в наручниках. По версии следователя, Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) нарушил требования государства к деятельности граждан, признанных иностранными агентами. Из-за этого руководитель следственной группы принял решение об объявлении музыканта и исполнителя в федеральный и межгосударственный розыск. Такой статус позволяет запросить арест подозреваемого в любой стране мира, с которой у России есть договор по экстрадиции.
Адвокат музыканта сообщил, что такой необходимости не было. Алишер сейчас находится за границей, где проходит лечение от наркотической зависимости. Его местонахождение следствию известно.
Отметим, что за указанное нарушение исполнителю грозит до двух лет лишения свободы. Также напомним, что ранее Моргенштерн* на вечеринке в Куршавеле упал в толпу своих фанатов находясь в состоянии сильного наркотического либо алкогольного опьянения.
* — внесён в список иностранных агентов