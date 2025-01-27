Мемориальный концерт «Свеча памяти» состоится в Уфе

Posted 27 января, 08:03
Published 27 января, 08:03
Modified 27 января, 08:05
Updated 27 января, 08:05
Концерт входит в цикл мероприятий федерального проекта «Герои во все времена», посвященного Дню России.
27 января в России отмечается несколько важных дат: День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и День памяти жертв Холокоста.
В концертной программе примут участие деятели культуры и искусства, в том числе солисты оперного театра, среди которых народные артисты Республики Башкортостан: Алим Каюмов, Владимир Копытов, Алексей Воронин и заслуженные артисты Шаура Сагитова, Айгиз Гизатуллин и другие.
Также сегодня 27 января, В День полного снятия блокады Ленинграда в Уфе пройдет акция «Свеча памяти».
Акция будет проходить в сквере имени Жукова. Начало в 19:00 и посвящена 81-й годовщине Дня полного снятия блокады Ленинграда.