mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 08:03

Published 27 января, 08:03

Modified 27 января, 08:05

Updated 27 января, 08:05

Мемориальный концерт «Свеча памяти» состоится в Уфе

Мемориальный концерт «Свеча памяти» состоится в Уфе

27 января 2025, 08:03
Фото: 1MI.
В Конгресс-холле «Торатау» состоится мемориальный концерт, посвящен Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает портал kulturarb в понедельник, 27 января.

Концерт входит в цикл мероприятий федерального проекта «Герои во все времена», посвященного Дню России.

27 января в России отмечается несколько важных дат: День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и День памяти жертв Холокоста.

В концертной программе примут участие деятели культуры и искусства, в том числе солисты оперного театра, среди которых народные артисты Республики Башкортостан: Алим Каюмов, Владимир Копытов, Алексей Воронин и заслуженные артисты Шаура Сагитова, Айгиз Гизатуллин и другие.

Более 200'000 жителей Башкирии вчера праздновали
Узнать подробнее

Также сегодня 27 января, В День полного снятия блокады Ленинграда в Уфе пройдет акция «Свеча памяти».

Акция будет проходить в сквере имени Жукова. Начало в 19:00 и посвящена 81-й годовщине Дня полного снятия блокады Ленинграда.

Читайте также:
На повестке у Хабирова: студентки, раздача земли под заправки, нужды стариков
#Светлана Мирсаева#Культура#Уфа#Акция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика