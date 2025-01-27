Мемориальный концерт «Свеча памяти» состоится в Уфе

В концертной программе примут участие деятели культуры и искусства, в том числе солисты оперного театра, среди которых народные артисты Республики Башкортостан: Алим Каюмов, Владимир Копытов, Алексей Воронин и заслуженные артисты Шаура Сагитова, Айгиз Гизатуллин и другие.