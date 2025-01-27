Мать троих детей из Агидели спасает жизни бойцов СВО

Posted 27 января, 06:50
Published 27 января, 06:50
Modified 27 января, 06:52
Updated 27 января, 06:52
В обязанности Татьяны входит оказание медицинской помощи, а также многочисленная организационная работа. Позывной «Звезда» — отражает характер участницы СВО. Старшая медсестра госпиталя на передовой излучает добро и заботу.
— «У меня нет наград и грамот. Для меня самая главная награда — это залеченные раны бойцов, их радостные и благодарные лица, когда они встают на ноги и готовы вернуться к боевым товарищам, чтобы дальше приближать Победу», — говорит Татьяна.
Соответствующее образование Татьяна получила в Башкирском медицинском колледже в Уфе. Трудилась медсестрой в 22-й больнице в Уфе. После вернулась в Агидель, работала старшей медсестрой поликлинического отделения № 6.