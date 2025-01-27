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Posted 27 января, 06:50

Published 27 января, 06:50

Modified 27 января, 06:52

Updated 27 января, 06:52

telegram-канал главы администрации Агидели Дениса Ирназарова

Мать троих детей из Агидели спасает жизни бойцов СВО

27 января 2025, 06:50
С июня 2023 служит в медицинской роте имени Ахмеда Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан» служит мать троих детей Татьяна. О ней рассказал глава администрации Агидели Денис Ирназаров в понедельник, 27 января.

В обязанности Татьяны входит оказание медицинской помощи, а также многочисленная организационная работа. Позывной «Звезда» — отражает характер участницы СВО. Старшая медсестра госпиталя на передовой излучает добро и заботу.

— «У меня нет наград и грамот. Для меня самая главная награда — это залеченные раны бойцов, их радостные и благодарные лица, когда они встают на ноги и готовы вернуться к боевым товарищам, чтобы дальше приближать Победу», — говорит Татьяна.
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Соответствующее образование Татьяна получила в Башкирском медицинском колледже в Уфе. Трудилась медсестрой в 22-й больнице в Уфе. После вернулась в Агидель, работала старшей медсестрой поликлинического отделения № 6.

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#Светлана Мирсаева#Общество#Медицина#Новости Башкирии#СВО#Медики
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