Любят вас еще сильнее — как взросление влияет на характер и поведение собаки

Собаки проходят несколько важных стадий взросления. На каждом этапе они проявляют особые черты, которые со временем могут усилиться или, наоборот, угаснуть. Это связано как с физиологическими изменениями, так и с приобретением опыта. Например, если в юном возрасте питомец полон энергии и любопытства, то в зрелые годы он становится более уравновешенным и спокойным.