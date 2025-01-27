Крупный город в Башкирии получит престижное звание

Posted 27 января, 09:07
Published 27 января, 09:07
Modified 27 января, 09:19
Updated 27 января, 09:19
Предложение поступило от депутатов Белорецкого района. Соответствующее обращение направлено в Госсобрание республики.
Во время оперативного совещания Глава Республики это предложение поддержал.
— Я полностью поддерживаю инициативу городских властей. Действительно, металлурги Белорецка внесли существенный вклад в победу нашей страны в ВОВ. На сегодняшний день уже двум городам республики присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», это Уфа и Ишимбай. И мы должны продолжить работу в этом направлении, — сказал Радий Хабиров
Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что обращение рассмотрят в ближайшее время.
«Город трудовой доблести» — почётное звание РФ, которое было установлено 1 марта 2020 года. Цель — увековечивание подвига тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы.