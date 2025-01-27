Крупный город в Башкирии получит престижное звание

«Город трудовой доблести» — почётное звание РФ, которое было установлено 1 марта 2020 года. Цель — увековечивание подвига тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы.