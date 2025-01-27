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Posted 27 января, 09:07

Published 27 января, 09:07

Modified 27 января, 09:19

Updated 27 января, 09:19

Крупный город в Башкирии получит престижное звание

Крупный город в Башкирии получит престижное звание

27 января 2025, 09:07
Фото: Максим Штурм.
Сегодня 27 января Радий Хабиров поддержал предложение муниципальных депутатов о присвоении Белорецку звания «Город трудовой доблести».

Предложение поступило от депутатов Белорецкого района. Соответствующее обращение направлено в Госсобрание республики.

Во время оперативного совещания Глава Республики это предложение поддержал.

— Я полностью поддерживаю инициативу городских властей. Действительно, металлурги Белорецка внесли существенный вклад в победу нашей страны в ВОВ. На сегодняшний день уже двум городам республики присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», это Уфа и Ишимбай. И мы должны продолжить работу в этом направлении, — сказал Радий Хабиров
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Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что обращение рассмотрят в ближайшее время.

«Город трудовой доблести» — почётное звание РФ, которое было установлено 1 марта 2020 года. Цель — увековечивание подвига тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы.

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#Светлана Мирсаева#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Белорецк
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