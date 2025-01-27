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Posted 27 января, 06:56

Published 27 января, 06:56

Modified 27 января, 06:56

Updated 27 января, 06:56

Почти 100 тон семян подсолнечника отправила Башкирия в Киргизию

Киргизы будут лузгать семечки из Башкирии

27 января 2025, 06:56
Фото: 1MI.

Почти 100 тон семян подсолнечника отправила Башкирия в Киргизию

Из Хайбуллинского района в Киргизию было экспортировано 96 тон семечек подсолнечника, сообщает Управление Россельхознадзора по РБ, в понедельник, 27 января.

Семена подсолнечника были выращены и переработаны крупным фермерским хозяйством Хайбуллинского района Башкирии. По словам владельцев, покупатели будут использовать их для производства растительного масла. Если продукция удовлетворит их, то заказы будут еще.

Перед тем как семена отправить в дальнюю дорогу, их проверили специалисты по фитосанитарному контролю в лаборатории. Это делается, чтобы оперативно выявить различные патогенные организмы, которые могут присутствовать в семенах. После положительного заключения экспертов подсолнечник можно отгружать покупателю.

Ранее Mkset писал о том, что Башкирия впервые отгрузила 26 тон семян расторопши в Индию. Это растение используется в лечебных целях.

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