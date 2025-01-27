Киргизы будут лузгать семечки из Башкирии

Перед тем как семена отправить в дальнюю дорогу, их проверили специалисты по фитосанитарному контролю в лаборатории. Это делается, чтобы оперативно выявить различные патогенные организмы, которые могут присутствовать в семенах. После положительного заключения экспертов подсолнечник можно отгружать покупателю.