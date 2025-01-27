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Posted 27 января, 06:00

Published 27 января, 06:00

Modified 27 января, 06:00

Updated 27 января, 06:00

Как вырастить лобелию и дихондру из семян: секреты агронома для успешной рассады

Как вырастить лобелию и дихондру из семян: секреты агронома для успешной рассады

27 января 2025, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Как вырастить лобелию и дихондру из семян: секреты агронома для успешной рассады
Лобелия и дихондра — настоящие жемчужины любого сада, способные превратить обычный участок в произведение искусства. Но эти растения не так просты в выращивании. Почему они требуют особого подхода, и как справиться с их капризами? Разберем все этапы создания красивой рассады с экспертными советами.

Эти цветы привлекут внимание и украсят ваш сад, но вырастить их непросто. Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как избежать ошибок и получить здоровую рассаду даже при капризности растений.

Лобелия

Настоящее украшение любого сада. Её мелкие, нежные цветы создают плотный ковер ярких оттенков. Однако, несмотря на свою привлекательность, эта культура довольно капризна, особенно на стадии рассады. Чтобы всё получилось, нужно тщательно соблюдать агротехнику.

Когда сеять?

Сроки посева играют решающую роль. Лучшее время — с конца января до середины февраля.

— Слишком поздний посев может привести к тому, что растения не успеют окрепнуть перед высадкой в грунт, — отмечает Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук, в интервью «Новосибирск онлайн».

Готовим грунт и семена

Лобелия — мелкосемянное растение. Это значит, что семена не следует закапывать в землю. Их нужно лишь аккуратно распределить по поверхности увлажнённого грунта. Для удобства можно использовать зубочистку или небольшую палочку. Есть и другой вариант — гранулированные семена, которые проще высаживать, но они дороже.

Перед посевом важно продезинфицировать грунт. Для этого можно использовать слабый раствор марганцовки или обдать почву кипятком. Также не забудьте о дренаже: керамзит, гравий или специальные камни помогут предотвратить застой воды.

Готовим грунт и семена
Готовим грунт и семена. Фото: Изображение Midjourney

Уход за рассадой

После посева контейнер накрывают плёнкой или стеклом, создавая эффект мини-теплицы. Для прорастания требуется температура не ниже +18°C, а лучше — +22°C.

— Регулярное опрыскивание из пульверизатора поможет поддерживать необходимую влажность, но важно не перелить, — подчёркивает агроном.

Когда появятся первые всходы, плёнку снимают, а ёмкость ставят в хорошо освещённое место. Чтобы избежать вытягивания сеянцев, потребуется досветка — утром и вечером по два часа. Это особенно актуально в феврале и марте.

Пикировку проводят на стадии 3-4 настоящих листьев, высаживая по 5-10 растений в отдельные горшочки. Важно прищипнуть побеги, когда они достигнут 3-4 см, чтобы усилить ветвление. Высадка в открытый грунт возможна не ранее конца мая, а в регионах с мягким климатом — во второй декаде месяца.

Уход за рассадой
Уход за рассадой. Фото: Изображение Midjourney

Дихондра

Дихондра — ампельное растение с длинными, свисающими побегами, которое добавляет цветнику изысканности. Её серебристые или изумрудные листья эффектно смотрятся в кашпо и подвесных корзинах.

Подготовка к посеву

Семена дихондры требуют деликатного обращения. Их лучше высевать поверхностно, слегка присыпав грунтом или просто оставив на его поверхности.

— Для хорошей всхожести важно держать грунт увлажнённым, но не переувлажнять, — советует Шубина.

Дихондра предпочитает слабокислую почву и много солнечного света. Оптимальная температура для прорастания — около +22°C. Посев лучше проводить до середины февраля, так как растение развивается медленно. Первые всходы появляются через 7-12 дней.

Уход за растением

После появления сеянцев укрытие убирают, а ёмкости размещают в светлом месте. Пикировку проводят, когда ростки достигают 4 см, а пересадка в кашпо возможна в середине мая. Важно помнить, что дихондра не переносит заморозков, поэтому в открытый грунт её высаживают только в тёплых регионах.

Подготовка к посеву
Подготовка к посеву. Фото: Изображение Midjourney

Дополнительные советы

  • Освещение и досветка: для обеих культур крайне важно достаточное освещение. Если в феврале и марте солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Это поможет избежать вытягивания рассады и сделает её крепкой и здоровой.
  • Полив и влажность: лобелия и дихондра очень чувствительны к пересыханию грунта. Полив должен быть регулярным, но умеренным. Для лобелии особенно важно избегать перелива, так как это может привести к загниванию корней.
  • Защита от болезней: рассаду часто атакуют грибковые заболевания из-за высокой влажности. Используйте профилактические средства, такие как фунгициды, и проветривайте посадки.

Лобелия и дихондра — выбор для тех, кто готов к экспериментам и кропотливому уходу. Эти растения требуют внимания, но в итоге радуют глаз и становятся настоящим украшением сада.

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