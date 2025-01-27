Как вырастить лобелию и дихондру из семян: секреты агронома для успешной рассады

Лобелия — мелкосемянное растение. Это значит, что семена не следует закапывать в землю. Их нужно лишь аккуратно распределить по поверхности увлажнённого грунта. Для удобства можно использовать зубочистку или небольшую палочку. Есть и другой вариант — гранулированные семена, которые проще высаживать, но они дороже.