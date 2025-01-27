Как вырастить лобелию и дихондру из семян: секреты агронома для успешной рассады

Posted 27 января, 06:00
Published 27 января, 06:00
Modified 27 января, 06:00
Updated 27 января, 06:00
Эти цветы привлекут внимание и украсят ваш сад, но вырастить их непросто. Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как избежать ошибок и получить здоровую рассаду даже при капризности растений.
Настоящее украшение любого сада. Её мелкие, нежные цветы создают плотный ковер ярких оттенков. Однако, несмотря на свою привлекательность, эта культура довольно капризна, особенно на стадии рассады. Чтобы всё получилось, нужно тщательно соблюдать агротехнику.
Сроки посева играют решающую роль. Лучшее время — с конца января до середины февраля.
— Слишком поздний посев может привести к тому, что растения не успеют окрепнуть перед высадкой в грунт, — отмечает Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук, в интервью «Новосибирск онлайн».
Лобелия — мелкосемянное растение. Это значит, что семена не следует закапывать в землю. Их нужно лишь аккуратно распределить по поверхности увлажнённого грунта. Для удобства можно использовать зубочистку или небольшую палочку. Есть и другой вариант — гранулированные семена, которые проще высаживать, но они дороже.
Перед посевом важно продезинфицировать грунт. Для этого можно использовать слабый раствор марганцовки или обдать почву кипятком. Также не забудьте о дренаже: керамзит, гравий или специальные камни помогут предотвратить застой воды.
После посева контейнер накрывают плёнкой или стеклом, создавая эффект мини-теплицы. Для прорастания требуется температура не ниже +18°C, а лучше — +22°C.
— Регулярное опрыскивание из пульверизатора поможет поддерживать необходимую влажность, но важно не перелить, — подчёркивает агроном.
Когда появятся первые всходы, плёнку снимают, а ёмкость ставят в хорошо освещённое место. Чтобы избежать вытягивания сеянцев, потребуется досветка — утром и вечером по два часа. Это особенно актуально в феврале и марте.
Пикировку проводят на стадии 3-4 настоящих листьев, высаживая по 5-10 растений в отдельные горшочки. Важно прищипнуть побеги, когда они достигнут 3-4 см, чтобы усилить ветвление. Высадка в открытый грунт возможна не ранее конца мая, а в регионах с мягким климатом — во второй декаде месяца.
Дихондра — ампельное растение с длинными, свисающими побегами, которое добавляет цветнику изысканности. Её серебристые или изумрудные листья эффектно смотрятся в кашпо и подвесных корзинах.
Семена дихондры требуют деликатного обращения. Их лучше высевать поверхностно, слегка присыпав грунтом или просто оставив на его поверхности.
— Для хорошей всхожести важно держать грунт увлажнённым, но не переувлажнять, — советует Шубина.
Дихондра предпочитает слабокислую почву и много солнечного света. Оптимальная температура для прорастания — около +22°C. Посев лучше проводить до середины февраля, так как растение развивается медленно. Первые всходы появляются через 7-12 дней.
После появления сеянцев укрытие убирают, а ёмкости размещают в светлом месте. Пикировку проводят, когда ростки достигают 4 см, а пересадка в кашпо возможна в середине мая. Важно помнить, что дихондра не переносит заморозков, поэтому в открытый грунт её высаживают только в тёплых регионах.
Лобелия и дихондра — выбор для тех, кто готов к экспериментам и кропотливому уходу. Эти растения требуют внимания, но в итоге радуют глаз и становятся настоящим украшением сада.
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