Как посеять многолетники в январе и получить потрясающий цветущий сад летом?

Posted 27 января, 08:00
Published 27 января, 08:00
Modified 27 января, 08:00
Updated 27 января, 08:00
Многие садоводы начинают посев многолетников в привычные теплые месяцы, но мало кто задумывается, что именно январь — отличное время для посадки. Зимой растения успевают сформировать корневую систему, что позволяет им на лето показывать необыкновенные результаты. Впрочем, процесс не такой уж и простой. Он требует знаний и внимательности, так как не все многолетники могут взойти сразу.
Стратификация — это процесс, при котором семена «привыкают» к условиям, в которых они будут расти в будущем. Существует два основных типа стратификации: холодная и теплая. Холодная стратификация помогает семенам перезимовать и приобрести необходимые условия для прорастания, а теплая — активирует процессы, которые стимулируют рост. Эти стадии можно проводить как поочередно, так и совместно, в зависимости от вида растения.
Примером растений, требующих двухфазной стратификации, являются прострелы. Их семена сначала помещают в тепло, а затем на несколько месяцев в холодильник. Такой подход позволяет добиться высокой всхожести. С другой стороны, примулы, например, не нуждаются в такой «переподготовке» — их достаточно просто поместить в прохладное место.
Контейнеры для посева играют не менее важную роль, чем сам процесс стратификации. На первый взгляд, можно использовать любые емкости, однако для более комфортных условий стоит выбрать контейнеры с крышками, как, например, из магазина «Фикспрайс». Они идеально подходят для создания мини-теплиц. В них растения получают необходимую влагу и свет, а лишняя температура не приводит к перегреву.
При выборе грунта важно учитывать его состав. Лучше всего для многолетников подходит грунт с хорошей воздухопроницаемостью и влагоудерживающими свойствами. Один из таких — грунт «Агробалт». Изначально он может показаться слишком сухим, но после первых посевов становится очевидным его преимущество: он не слеживается и не превращается в плотную массу, как другие грунты. Это особенно важно для многолетников, так как они требуют долговременного прорастания.
Процесс посева — это только первый шаг. С каждым днем растения требуют все большего внимания: полив, освещение, регулировка температуры. Когда наступает весна, многие садоводы сталкиваются с проблемой — растения начинают «расти» слишком быстро, что ведет к переполнению контейнеров и нехватке места.
Источник: b-port.com
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