Как посеять многолетники в январе и получить потрясающий цветущий сад летом?

При выборе грунта важно учитывать его состав. Лучше всего для многолетников подходит грунт с хорошей воздухопроницаемостью и влагоудерживающими свойствами. Один из таких — грунт «Агробалт». Изначально он может показаться слишком сухим, но после первых посевов становится очевидным его преимущество: он не слеживается и не превращается в плотную массу, как другие грунты. Это особенно важно для многолетников, так как они требуют долговременного прорастания.