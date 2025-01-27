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Posted 27 января, 13:52

Published 27 января, 13:52

Modified 27 января, 14:06

Updated 27 января, 14:06

Новый пансионат откроют в Башкирии

Хабиров сообщил хорошие новости для стариков

27 января 2025, 13:52
Фото: 1MI.

Новый пансионат откроют в Башкирии

В Башкортостане идёт возведение нового пансионата, отчитался в понедельник, 27 января, глава региона Радий Хабиров.

Речь идёт о социальном объекте в деревне Старогумерово (Кушнаренковский район Республики). О планах построить там пансионат власти региона впервые заявляли ещё в 2022 году. Возводится он на базе бывшего здания школы, прекратившей функционирование в начале 2010-х. Всего в пансионате должно быть 50 койко-мест для пожилых людей и инвалидов.

Хабиров указал также на то, что «по тому же сценарию» в Башкирии рассматривают возможность создания реабилитационных центров для детей с инвалидностью.

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