Хабиров сообщил хорошие новости для стариков

Речь идёт о социальном объекте в деревне Старогумерово (Кушнаренковский район Республики). О планах построить там пансионат власти региона впервые заявляли ещё в 2022 году. Возводится он на базе бывшего здания школы, прекратившей функционирование в начале 2010-х. Всего в пансионате должно быть 50 койко-мест для пожилых людей и инвалидов.