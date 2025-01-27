Хабиров сообщил хорошие новости для стариков

Posted 27 января, 13:52
Published 27 января, 13:52
Modified 27 января, 14:06
Updated 27 января, 14:06
Речь идёт о социальном объекте в деревне Старогумерово (Кушнаренковский район Республики). О планах построить там пансионат власти региона впервые заявляли ещё в 2022 году. Возводится он на базе бывшего здания школы, прекратившей функционирование в начале 2010-х. Всего в пансионате должно быть 50 койко-мест для пожилых людей и инвалидов.
Хабиров указал также на то, что «по тому же сценарию» в Башкирии рассматривают возможность создания реабилитационных центров для детей с инвалидностью.
Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, на каком возрасте должен быть установлен порог молодости.