Грязь и слякоть вернутся в Башкирию

Posted 27 января, 04:37
Published 27 января, 04:37
Modified 27 января, 04:37
Updated 27 января, 04:37
И если в начале недели еще будет морозно. Ночью -10, -15°, при прояснениях до -20°, то уже во вторник территорию республики начнет обдувать теплый ветер с юга, и температура воздуха вновь повысится.
Во вторник пойдет мокрый снег, местами буран, на деревья и провода также начнут налипать снежинки. Днем будет до +2°, а ночью до -8°. Специалисты предупреждают жителей республики о возможном сходе льда и мокрого снега с крыш и козырьков домов. Будьте осторожны.
В среду, 23 января, положительная температура днем сохранится, по ночам будет от 0 до -5°. Также ожидаются обильные снегопады и снежные заносы на дорогах. По словам сотрудников ГАИ, подобная погода способствует активному образованию льда на дорогах. Будьте предельно осторожны за рулем, строго соблюдайте разрешенную скорость и не гоняйте.