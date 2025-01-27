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Posted 27 января, 04:37

Published 27 января, 04:37

Modified 27 января, 04:37

Updated 27 января, 04:37

Грязь и слякоть вернутся в Башкирию

Грязь и слякоть вернутся в Башкирию

27 января 2025, 04:37
Фото: 1MI.
Погода в Башкирии на предстоящую неделю не обрадует, сообщает Башгидрометцентр в понедельник, 27 января.

И если в начале недели еще будет морозно. Ночью -10, -15°, при прояснениях до -20°, то уже во вторник территорию республики начнет обдувать теплый ветер с юга, и температура воздуха вновь повысится.

Во вторник пойдет мокрый снег, местами буран, на деревья и провода также начнут налипать снежинки. Днем будет до +2°, а ночью до -8°. Специалисты предупреждают жителей республики о возможном сходе льда и мокрого снега с крыш и козырьков домов. Будьте осторожны.

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В среду, 23 января, положительная температура днем сохранится, по ночам будет от 0 до -5°. Также ожидаются обильные снегопады и снежные заносы на дорогах. По словам сотрудников ГАИ, подобная погода способствует активному образованию льда на дорогах. Будьте предельно осторожны за рулем, строго соблюдайте разрешенную скорость и не гоняйте.

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