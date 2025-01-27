Грязь и слякоть вернутся в Башкирию

В среду, 23 января, положительная температура днем сохранится, по ночам будет от 0 до -5°. Также ожидаются обильные снегопады и снежные заносы на дорогах. По словам сотрудников ГАИ, подобная погода способствует активному образованию льда на дорогах. Будьте предельно осторожны за рулем, строго соблюдайте разрешенную скорость и не гоняйте.