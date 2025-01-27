Горе-отца объявили в розыск в Башкирии

Согласно решению суда, 42-летний житель села Микяшево в Давлекановском районе должен был выплатить ₽900 тысяч в качестве долга по алиментов. Однако Ахметов А.М. отвечать перед государством и своим ребенком не спешит: мужчина уже длительное время скрывается от приставов и обязательств.