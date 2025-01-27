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Posted 27 января, 06:56

Published 27 января, 06:56

Modified 27 января, 08:02

Updated 27 января, 08:02

Мужчина задолжал ребенку ₽900 тыс и оказался в розыске в Башкирии

Горе-отца объявили в розыск в Башкирии

27 января 2025, 06:56
Фото: ГУ ФССП по РБ.

Мужчина задолжал ребенку ₽900 тыс и оказался в розыске в Башкирии

Сюжет
Дети
Жителя Башкирии объявили в розыск за неуплату алиментов, сообщают в понедельник, 27 января, в Федеральной службе приставов по Башкортостану.

Согласно решению суда, 42-летний житель села Микяшево в Давлекановском районе должен был выплатить ₽900 тысяч в качестве долга по алиментов. Однако Ахметов А.М. отвечать перед государством и своим ребенком не спешит: мужчина уже длительное время скрывается от приставов и обязательств.

Фото: vk/ГУ ФССП по РБ

Региональные приставы объявили мужчину в исполнительный розыск и просят всех обладающих информацией о местонахождении неплательщика связаться с ведомством.

В некоторых случаях неуплата алиментов может рассматриваться как уголовное преступление. Это может привести к уголовному делу, а в крайних случаях — к лишению свободы.

Суд может принять решение о взыскании задолженности путем ареста имущества должника. Это может включать в себя как движимое, так и недвижимое имущество.

Суд может постановить о взыскании алиментов непосредственно из заработной платы должника. Это означает, что работодатель будет удерживать определенную сумму и перечислять ее на счет получателя алиментов.

Неуплата алиментов может повлиять на решение суда о праве на опеку над детьми. Суд может рассмотреть это как фактор, указывающий на ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

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