Горе-отца объявили в розыск в Башкирии

Posted 27 января, 06:56
Published 27 января, 06:56
Modified 27 января, 08:02
Updated 27 января, 08:02
Согласно решению суда, 42-летний житель села Микяшево в Давлекановском районе должен был выплатить ₽900 тысяч в качестве долга по алиментов. Однако Ахметов А.М. отвечать перед государством и своим ребенком не спешит: мужчина уже длительное время скрывается от приставов и обязательств.
Региональные приставы объявили мужчину в исполнительный розыск и просят всех обладающих информацией о местонахождении неплательщика связаться с ведомством.
В некоторых случаях неуплата алиментов может рассматриваться как уголовное преступление. Это может привести к уголовному делу, а в крайних случаях — к лишению свободы.
Суд может принять решение о взыскании задолженности путем ареста имущества должника. Это может включать в себя как движимое, так и недвижимое имущество.
Суд может постановить о взыскании алиментов непосредственно из заработной платы должника. Это означает, что работодатель будет удерживать определенную сумму и перечислять ее на счет получателя алиментов.
Неуплата алиментов может повлиять на решение суда о праве на опеку над детьми. Суд может рассмотреть это как фактор, указывающий на ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.