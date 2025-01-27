Горе-криптоинвестор «кинул» уфимских пенсионеров на ₽116 миллионов

Posted 27 января, 11:24
Published 27 января, 11:24
Modified 27 января, 11:50
Updated 27 января, 11:50
Как рассказали жители небольшого СНТ «Локомотив-86» под Уфой, в 2022 году председатель товарищества — некий Динар Х. — предложил собрать по ₽20 тыс рублей и установить в поселении новую подстанцию, чтобы избежать проблем с электроэнергией. Соседи инициативу поддержали, нужную сумму собрали и установили трансформатор на дачном участке председателя.
Сначала все шло хорошо: люди целый год платили взносы по счетчикам. Кто-то за дачный сезон «намотал» ₽5`000, кто-то ₽10`000 — в общем, все оплачивалось по факту использования. Пока в какой-то момент председатель не сложил свои полномочия, ввиду сильной занятости.
Соседи и не вспоминали бы об экс-председатели, если бы им не прилетел иск из суда на ₽116 миллионов. Оказалось, что предприимчивый глава СНТ целый год майнил криптовалюту прямо у себя на даче. Видимо, достаточно подзаработав, Динар Х. криптоферму прикрыл. Мужчина «подчистил» все следы и скрылся, оставив многомиллионный долг за электроэнергию на своих соседей.
Теперь владельцы дач в СНТ обратились в правоохранительные органы, с просьбой расследовать «хулиганство» горе-соседа и снять с плеч чужой непосильный долг.