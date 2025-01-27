Горе-криптоинвестор «кинул» уфимских пенсионеров на ₽116 миллионов

Соседи и не вспоминали бы об экс-председатели, если бы им не прилетел иск из суда на ₽116 миллионов. Оказалось, что предприимчивый глава СНТ целый год майнил криптовалюту прямо у себя на даче. Видимо, достаточно подзаработав, Динар Х. криптоферму прикрыл. Мужчина «подчистил» все следы и скрылся, оставив многомиллионный долг за электроэнергию на своих соседей.