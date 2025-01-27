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Posted 27 января, 11:24

Published 27 января, 11:24

Modified 27 января, 11:50

Updated 27 января, 11:50

Горе-криптоинвестор «кинул» уфимских пенсионеров на ₽116 миллионов

Горе-криптоинвестор «кинул» уфимских пенсионеров на ₽116 миллионов

27 января 2025, 11:24
Фото: tg/Честный Репортаж.
Толпа пенсионеров грозится пойти по судам — бывший председатель СНТ «повесил» на соседей долг в ₽116 миллионов за электроэнергию и скрылся, сообщили обманутые жители телеграмм-каналу «Честный репортаж» в понедельник, 27 января.

Как рассказали жители небольшого СНТ «Локомотив-86» под Уфой, в 2022 году председатель товарищества — некий Динар Х. — предложил собрать по ₽20 тыс рублей и установить в поселении новую подстанцию, чтобы избежать проблем с электроэнергией. Соседи инициативу поддержали, нужную сумму собрали и установили трансформатор на дачном участке председателя.

Сначала все шло хорошо: люди целый год платили взносы по счетчикам. Кто-то за дачный сезон «намотал» ₽5`000, кто-то ₽10`000 — в общем, все оплачивалось по факту использования. Пока в какой-то момент председатель не сложил свои полномочия, ввиду сильной занятости.

Соседи и не вспоминали бы об экс-председатели, если бы им не прилетел иск из суда на ₽116 миллионов. Оказалось, что предприимчивый глава СНТ целый год майнил криптовалюту прямо у себя на даче. Видимо, достаточно подзаработав, Динар Х. криптоферму прикрыл. Мужчина «подчистил» все следы и скрылся, оставив многомиллионный долг за электроэнергию на своих соседей.

Теперь владельцы дач в СНТ обратились в правоохранительные органы, с просьбой расследовать «хулиганство» горе-соседа и снять с плеч чужой непосильный долг.

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