Где отдыхать этим летом жителям Башкирии? ЧС из-за разлива мазута теперь и в Крыму

Posted 27 января, 04:26
Published 27 января, 04:26
Modified 27 января, 04:26
Updated 27 января, 04:26
От крушения танкеров в Керченском проливе пострадали не только территории Краснодарского края. Розлив мазута задел и республику Крым.
После крушения танкеров в Керченском проливе. В Анапе волны все еще выносят на пляжи мелкие фракции едкого мазута, которые выносят волны, собирают волонтеры. Такая же ситуация в Крыму и Севастополе. Губернатор Севастополя объяснил свое решение о введении ЧС тем, что так проще получить финансовую помощь из Резервного фонда правительства РФ.
МЧС в телеграмм канале @mchs_official опубликовало пугающую информацию. В Краснодарском крае обследуют 265 километров береговой линии. Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, вывезено с берега более 171 000 тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено почти 185 километров береговой линии, собрано свыше 505 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 491 тонны. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 266 тонн загрязненного песка и грунта.
Многочисленные волонтеры и специалисты МЧС провели колоссальную работу и уже удалили большую часть мазута. Однако в ближайшее время работы не остановятся. Какие последствия могут быть у разлива мазута предсказать невозможно.
— В Черном море разлился «тяжелый» топочный мазут марки М-100. Подобная крупная авария произошла впервые, — об этом заявили специалисты Морспасслужбы.
Экологи говорят о том, тяжелые фракции топлива остаются на дне Черного моря. И проблема в том, что с повышением температуры воды мазут будет подниматься на поверхность воды весной и летом. Судить о реальном состоянии Черного моря можно будет лишь в апреле. После того, как откачают мазут из танкеров. Пока, без проделанных экспертиз. В том числе и донных. Говорить о уровне вреда, нанесенных инцидентом, рано.
Попав на кожу, может вызвать химический ожог. Попав в рот, Даже частица мазута, попавшая с водой, способна нанести серьезный вред внутренним органам. Бензол, входящий в состав топлива, способен проникать через дыхательные пути и кожу. Купание в море может стать опасным для здоровья. При крупных разливах концентрация паров мазута в воздухе может вызвать головокружение, раздражение глаз, носа или горла.
Снижение интереса россиян к отдыху на Черном море пока коснулось только Анапы. Об этом рассказали представители тур агентств. Пляжи Сочи остались не тронутыми. Мазутное пятно отнесло в сторону Крыма. Это направление востребовано, как обычно. Повысился спрос на Калининград, Дагестан и Абхазию. Востребованы курорты Кавказских Минеральных Вод, Алтай, Байкал и Карелия. Уже идет бронь на майские праздники, несмотря на то что в этот период цены самые высокие.
Наша республика прекрасна в любое время года, но особенно хорошо здесь летом. Первозданная природа, уникальная культура, национальная кухня, мед, кумыс и сотни туристических маршрутов. Горы и реки, озера и леса. Сплава, туристические походы, дома отдыхов, современные глэмпинги. Все это ждет туристов на отдыхе в Башкирии летом 2025 года. Также в Башкирии большое количество известных на всю Россию санаториев: Красноусольский, Янган-тау, Ассы и многие другие здравницы, где исцеляются от различных заболеваний. Туристический поток в Башкирию растет из года в год. Может, и не стоит рисковать в этом году, а остаться и отдохнуть у себя дома.
Ситуация на Черноморском побережье остается напряженной. Работы по очищению пляжей и акваторий не прекращаются. О чистоте и безопасности Черного моря можно будет судить не раньше апреля, после проведения всех необходимых работ и экспертиз. Остатки мазута могут продолжать подниматься на поверхность воды и в летний период. Спрос на Калининград, Дагестан и Абхазию повысился. Башкирия с каждым годом становится популярнее и привлекательнее среди туристов со всей России.