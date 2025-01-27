Где отдыхать этим летом жителям Башкирии? ЧС из-за разлива мазута теперь и в Крыму

Наша республика прекрасна в любое время года, но особенно хорошо здесь летом. Первозданная природа, уникальная культура, национальная кухня, мед, кумыс и сотни туристических маршрутов. Горы и реки, озера и леса. Сплава, туристические походы, дома отдыхов, современные глэмпинги. Все это ждет туристов на отдыхе в Башкирии летом 2025 года. Также в Башкирии большое количество известных на всю Россию санаториев: Красноусольский, Янган-тау, Ассы и многие другие здравницы, где исцеляются от различных заболеваний. Туристический поток в Башкирию растет из года в год. Может, и не стоит рисковать в этом году, а остаться и отдохнуть у себя дома.