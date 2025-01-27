Франшиза «Пятёрочки» становится все более привлекательной для бизнеса

«Пятёрочка» активно расширяет свою франчайзинговую сеть, привлекая новых бизнесменов. В 2024 году началось сотрудничество с 79 новыми партнерами, из которых кто-то уже открыл первый магазин, а другие находятся на стадии открытия. На данный момент общее количество партнеров сети возросло до 174 предпринимателей из разных регионов России. В среднем на каждого партнера приходится примерно пять франчайзинговых точек, причем более половины (52%) франчайзи управляют более чем двумя магазинами. Как правило, владельцами магазинов являются мужчины (94%), в то время как доля женщин составляет 6%.