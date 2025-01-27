Франшиза «Пятёрочки» становится все более привлекательной для бизнеса

Posted 27 января, 16:04
Published 27 января, 16:04
Modified 27 января, 16:06
Updated 27 января, 16:06
Франшиза бренда у предпринимателей по всей стране вызывает огромный интерес: за последний год поступило более 8 тысяч заявок на открытие новых магазинов. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы, Московской и Ленинградской областей, а также из Красноярского края. В 2024 году партнеры открыли 172 новых магазина, что привело к увеличению общего числа франчайзинговых точек сети до 487.
Наибольшее количество магазинов открылось в Московской области — на нее приходится более трети новых франчайзинговых точек. Также активно запускались магазины в Ленинградской (21), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях. Важными событиями стали выход сети по мастер-франшизе в Республику Саха (Якутия) и запуск программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке.
Также в конце 2024 года был реализован новый уникальный проект в Воркуте, который касался передачи всех действующих магазинов региона стратегическому партнеру-франчайзи. Сделка была оформлена на индивидуальных условиях: франчайзер взял на себя обязанности по хранению и логистике с использованием собственной инфраструктуры, что экономически выгодно обеим сторонам.
«Пятёрочка» активно расширяет свою франчайзинговую сеть, привлекая новых бизнесменов. В 2024 году началось сотрудничество с 79 новыми партнерами, из которых кто-то уже открыл первый магазин, а другие находятся на стадии открытия. На данный момент общее количество партнеров сети возросло до 174 предпринимателей из разных регионов России. В среднем на каждого партнера приходится примерно пять франчайзинговых точек, причем более половины (52%) франчайзи управляют более чем двумя магазинами. Как правило, владельцами магазинов являются мужчины (94%), в то время как доля женщин составляет 6%.
В планах на 2025 год — открыть свыше 400 магазинов сети по франшизе.