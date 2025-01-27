Беглец от службы оштрафован на ₽50 тысяч в Уфе

Posted 27 января, 18:13
Published 27 января, 18:13
Modified 27 января, 18:15
Updated 27 января, 18:15
Как гласит изученный Mkset приговор, на учёт уфимец — возраст его не указан — встал в марте 2024 года. Спустя два месяца он должен был явиться в военкомат, однако проигнорировал обязанность. Вскоре на него завели административное, а позже и уголовное дело.
По статье об уклонении от призыва гражданину присудили штраф в размере ₽50 тыс. Напомним, максимальное наказание по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от <…> службы») предполагает до двух лет тюрьмы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне боевых действий погиб контрактник-уроженец Башкирии, с юности мечтавший попасть в армию.