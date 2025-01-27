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Posted 27 января, 18:13

Published 27 января, 18:13

Modified 27 января, 18:15

Updated 27 января, 18:15

В Уфе оштрафовали уклониста от армии

Беглец от службы оштрафован на ₽50 тысяч в Уфе

27 января 2025, 18:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе оштрафовали уклониста от армии

Жителя башкирской столицы наказали за неявку в военкомат, отчитался Октябрьский райсуд Уфы в понедельник, 27 января.

Как гласит изученный Mkset приговор, на учёт уфимец — возраст его не указан — встал в марте 2024 года. Спустя два месяца он должен был явиться в военкомат, однако проигнорировал обязанность. Вскоре на него завели административное, а позже и уголовное дело.

По статье об уклонении от призыва гражданину присудили штраф в размере ₽50 тыс. Напомним, максимальное наказание по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от <…> службы») предполагает до двух лет тюрьмы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне боевых действий погиб контрактник-уроженец Башкирии, с юности мечтавший попасть в армию.

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