Беглец от службы оштрафован на ₽50 тысяч в Уфе

Как гласит изученный Mkset приговор, на учёт уфимец — возраст его не указан — встал в марте 2024 года. Спустя два месяца он должен был явиться в военкомат, однако проигнорировал обязанность. Вскоре на него завели административное, а позже и уголовное дело.