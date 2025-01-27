Башкирии после массовых отравлений доверили три санатория

Posted 27 января, 15:15
Published 27 января, 15:15
Modified 27 января, 17:25
Updated 27 января, 17:25
Речь идёт о санаториях в Альшеевском и Белебеевском районах Башкирии — Шафраново, Глуховская и Аксакова.
В ходе оперативного совещания в понедельник, 27 января, глава Республики Радий Хабиров объяснил решение. По словам руководителя региона, санатории долгое время не могли привлечь никаких инвестиций, их развитие забуксовало. Власти надеются, что присоединение к вузу что-то изменит в сложившейся ситуации.
Напомним, в январе 2024 года разгорелся скандал в санатории «Уязы-Тау». Группа отдыхающих сообщила в сети о массовом отравлении в здравнице. Руководство объекта всё отрицает и называет обвинения клеветой. Дабы обелить свою репутацию, начальство санатория приглашало прессу. Самим же авторам жалоб теперь грозят судебные разбирательства.
Позже известность получил случай в санатории «Танып», где группа гостей почувствовала недомогание во время отдыха в здравнице.