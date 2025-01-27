Башкирии после массовых отравлений доверили три санатория

Напомним, в январе 2024 года разгорелся скандал в санатории «Уязы-Тау». Группа отдыхающих сообщила в сети о массовом отравлении в здравнице. Руководство объекта всё отрицает и называет обвинения клеветой. Дабы обелить свою репутацию, начальство санатория приглашало прессу. Самим же авторам жалоб теперь грозят судебные разбирательства.