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Posted 27 января, 15:15

Published 27 января, 15:15

Modified 27 января, 17:25

Updated 27 января, 17:25

К Башкирии присоединят три санатория

Башкирии после массовых отравлений доверили три санатория

27 января 2025, 15:15
Фото: 1MI.

К Башкирии присоединят три санатория

В состав Башгосмедуниверситета войдут несколько государственных противотуберкулёзных здравниц, гласит соответствующий документ Минздрава Башкортостана, изученный Mkset в понедельник, 27 января.

Речь идёт о санаториях в Альшеевском и Белебеевском районах Башкирии — Шафраново, Глуховская и Аксакова.

В ходе оперативного совещания в понедельник, 27 января, глава Республики Радий Хабиров объяснил решение. По словам руководителя региона, санатории долгое время не могли привлечь никаких инвестиций, их развитие забуксовало. Власти надеются, что присоединение к вузу что-то изменит в сложившейся ситуации.

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Напомним, в январе 2024 года разгорелся скандал в санатории «Уязы-Тау». Группа отдыхающих сообщила в сети о массовом отравлении в здравнице. Руководство объекта всё отрицает и называет обвинения клеветой. Дабы обелить свою репутацию, начальство санатория приглашало прессу. Самим же авторам жалоб теперь грозят судебные разбирательства.

Позже известность получил случай в санатории «Танып», где группа гостей почувствовала недомогание во время отдыха в здравнице.

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