Бабочки в глазах — как навсегда избавиться от моли в квартире

Если вы заметили маленьких бабочек, особенно в вечернее и ночное время, или же нашли на своих вещах повреждения, похожие на дырочки, потертости или следы жевания — это верный сигнал. Наличие личинок в складках ткани, коврах или даже в кухонных запасах также указывает на проблему. Запах затхлости на одежде или в шкафах может быть еще одним косвенным признаком моли.