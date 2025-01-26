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Posted 26 января, 17:35

Published 26 января, 17:35

Modified 26 января, 17:37

Updated 26 января, 17:37

Путин наградил жителей Башкирии

Жители Башкирии впечатлили Путина

26 января 2025, 17:35
Фото: пресс-служба главы РБ.

Путин наградил жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал документ о награждениях, в котором фигурируют отличившиеся особыми заслугами уроженцы Башкортостана — указ Mkset изучил в воскресенье, 26 января.

В числе башкортостанцев, чьи достижения отметил глава государства, — четыре человека. Это главврач детского санатория «Сакмар» Талгат Рахматуллин, учёный Рустем Ахунов, директор экспертно-производственного центра Мурат Сунгатов и один из начальников «Башнефти» Фаат Хасанов.

Троим из них были присвоены звания заслуженных работников своих сфер, а научному сотруднику — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

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Ранее Mkset сообщал о том, что Путин назначил в Башкирии новых судей.

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