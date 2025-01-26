Жители Башкирии впечатлили Путина

Posted 26 января, 17:35
Published 26 января, 17:35
Modified 26 января, 17:37
Updated 26 января, 17:37
В числе башкортостанцев, чьи достижения отметил глава государства, — четыре человека. Это главврач детского санатория «Сакмар» Талгат Рахматуллин, учёный Рустем Ахунов, директор экспертно-производственного центра Мурат Сунгатов и один из начальников «Башнефти» Фаат Хасанов.
Троим из них были присвоены звания заслуженных работников своих сфер, а научному сотруднику — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».