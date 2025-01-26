Взорванную пятиэтажку отстроят в Уфе

Напомним, происшествие в пятиэтажном доме по Ладыгина, 13/1, случилось 13 октября. В одной из квартир подъезда №3 произошёл взрыв газа. В местных СМИ вскоре после происшествия появилась информация, что хозяин жилища вёл маргинальный образ жизни, а его соседи давно били тревогу, что тот доведёт до в итоге случившегося.