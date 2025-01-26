Взорванную пятиэтажку отстроят в Уфе

Posted 26 января, 17:44
Published 26 января, 17:44
Modified 26 января, 17:46
Updated 26 января, 17:46
Напомним, происшествие в пятиэтажном доме по Ладыгина, 13/1, случилось 13 октября. В одной из квартир подъезда №3 произошёл взрыв газа. В местных СМИ вскоре после происшествия появилась информация, что хозяин жилища вёл маргинальный образ жизни, а его соседи давно били тревогу, что тот доведёт до в итоге случившегося.
Сейчас муниципальные власти заняты поиском исполнителя работ, заказчиком которых выступает сам город. Жильцам также настоятельно порекомендовали предоставить жильцам дома послабления по тарифам на услуги ЖКХ.