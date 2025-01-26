mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 17:44

Published 26 января, 17:44

Modified 26 января, 17:46

Updated 26 января, 17:46

В Уфе восстановят пострадавший от взрыва дом

Взорванную пятиэтажку отстроят в Уфе

26 января 2025, 17:44
Фото: Кирилл Первов / Telegram.

В Уфе восстановят пострадавший от взрыва дом

Власти Уфы в воскресенье, 26 января, вновь вспомнили о многоквартирном доме в районе «Театра кукол», где осенью 2024 года взорвался газ.

Напомним, происшествие в пятиэтажном доме по Ладыгина, 13/1, случилось 13 октября. В одной из квартир подъезда №3 произошёл взрыв газа. В местных СМИ вскоре после происшествия появилась информация, что хозяин жилища вёл маргинальный образ жизни, а его соседи давно били тревогу, что тот доведёт до в итоге случившегося.

Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
Узнать подробнее

Сейчас муниципальные власти заняты поиском исполнителя работ, заказчиком которых выступает сам город. Жильцам также настоятельно порекомендовали предоставить жильцам дома послабления по тарифам на услуги ЖКХ.

Читайте также:
Двоих уфимцев спасли из пожараГнилое наследие Уфы сохранятТрагедия оборвала три жизни в Башкирии
#Происшествия#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Взрыв#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Хлопок#Газ#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика