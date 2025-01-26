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Posted 26 января, 17:41

Published 26 января, 17:41

Modified 26 января, 17:43

Updated 26 января, 17:43

В Башкирии произошёл скачок цен на яблоки

Водка и яблоки в Башкирии — на вес золота

26 января 2025, 17:41
Фото: 1MI.

В Башкирии произошёл скачок цен на яблоки

Ряд продуктов на полках башкортостанских супермаркетов резко набрали в цене, следует из отчёта Росстата, изученного Mkset в воскресенье, 26 января.

Исследовалась специалистами динамика цен за неделю: 14–20 января. В числе продовольственных товаров, чья цена изменилась в большую сторону в пределах 0,8-1,9% — яблоки, водка, лук, бананы и капуста. При этом упала цена на овощные консервы (-0,8%) и куриные яйца (-0,6%).

Кроме того, за неделю на 1% выросла цена путёвок в санатории. Смартфоны и телевизоры стали дороже на 1,2-1,7%. Электропылесосы набрали в цене 2,1%.

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Ранее Mkset проводил мониторинг цен на красную икру в Башкирии.

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