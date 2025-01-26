Водка и яблоки в Башкирии — на вес золота

Posted 26 января, 17:41
Published 26 января, 17:41
Modified 26 января, 17:43
Updated 26 января, 17:43
Исследовалась специалистами динамика цен за неделю: 14–20 января. В числе продовольственных товаров, чья цена изменилась в большую сторону в пределах 0,8-1,9% — яблоки, водка, лук, бананы и капуста. При этом упала цена на овощные консервы (-0,8%) и куриные яйца (-0,6%).
Кроме того, за неделю на 1% выросла цена путёвок в санатории. Смартфоны и телевизоры стали дороже на 1,2-1,7%. Электропылесосы набрали в цене 2,1%.