Водка и яблоки в Башкирии — на вес золота

Исследовалась специалистами динамика цен за неделю: 14–20 января. В числе продовольственных товаров, чья цена изменилась в большую сторону в пределах 0,8-1,9% — яблоки, водка, лук, бананы и капуста. При этом упала цена на овощные консервы (-0,8%) и куриные яйца (-0,6%).