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Posted 26 января, 18:20

Published 26 января, 18:20

Modified 26 января, 18:22

Updated 26 января, 18:22

Готовность инженерных коммуникаций проверили в Башкирии

Вице-премьер Башкирии залез в канализацию

26 января 2025, 18:20
Фото: Рустем Газизов / Telegram.

Готовность инженерных коммуникаций проверили в Башкирии

Замглавы башкортостанского кабмина Рустем Газизов проинспектировал объекты в Нефткамске, отчитался чиновник в воскресенье, 26 января.

Первым делом визит Газизов нанёс на строящиеся очистные сооружения, деньги на которые выделялись за счёт кредитов из государственной казны. Пока объект готов менее чем наполовину — на 48%, в контракте же сроком окончания работ указан июнь 2025 года.

Навестить чиновник решил и местный водоканал, а также главную канализационную насосную станцию города. Судя по публикации Газизова, прошла проверка без нареканий.

Своим вниманием вице-премьер Башкирии удостоил также систему водоотведения, строящуюся для микрорайонов №14 и 15. Объект готов на 85%, его возводят с 2023 года. Напоследок Газизов проинспектировал школу №14 на 1,2 тыс. мест, она также строится в микрорайоне №14.

На обратном пути чиновник посетил Янаул, а именно — строящуюся детскую поликлинику, которая будет принимать около 150 пациентов в день.

Ранее Mkset сообщал о том, что глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев решил помочь найти хозяев брошенным щенкам.

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