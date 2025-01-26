Вице-премьер Башкирии залез в канализацию

Posted 26 января, 18:20
Published 26 января, 18:20
Modified 26 января, 18:22
Updated 26 января, 18:22
Первым делом визит Газизов нанёс на строящиеся очистные сооружения, деньги на которые выделялись за счёт кредитов из государственной казны. Пока объект готов менее чем наполовину — на 48%, в контракте же сроком окончания работ указан июнь 2025 года.
Навестить чиновник решил и местный водоканал, а также главную канализационную насосную станцию города. Судя по публикации Газизова, прошла проверка без нареканий.
Своим вниманием вице-премьер Башкирии удостоил также систему водоотведения, строящуюся для микрорайонов №14 и 15. Объект готов на 85%, его возводят с 2023 года. Напоследок Газизов проинспектировал школу №14 на 1,2 тыс. мест, она также строится в микрорайоне №14.
На обратном пути чиновник посетил Янаул, а именно — строящуюся детскую поликлинику, которая будет принимать около 150 пациентов в день.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев решил помочь найти хозяев брошенным щенкам.