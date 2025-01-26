В Башкирии обнаружили новое чудо природы

Posted 26 января, 12:43
Published 26 января, 12:43
Modified 26 января, 12:45
Updated 26 января, 12:45
Во внимание путешественников объект в Баймакском районе — водопад, получивший название «Мансуровский». По рассказам туристов, находится он примерно в 60 км от более известного водопада Гальдеш.
— Только в последние пару лет сюда стали активно ходить туристы и выкладывать фотки, — рассказывает автор Telegram-канала о путешествиях по Башкирии «Айда, поехали!».
Примечательно это место тем, что вода в нём, замерзая зимой (как и другие водопады), начинает переливаться цветами радуги. Разглядеть можно оттенки жёлтого, синего и зелёного цветов. На сервисах карт водопада пока нет, кроме того, местность изучена не лучшим образом, поэтому уточнять местонахождение водного объекта придётся у местных жителей. Примерные координаты, которе указывают в соцсетях: 52.526107, 58.42065.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия получит на развитие туризма сотни млн рублей из федеральной казны.