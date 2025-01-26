mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 12:43

Published 26 января, 12:43

Modified 26 января, 12:45

Updated 26 января, 12:45

Радужный фонтан нашли в Башкирии

В Башкирии обнаружили новое чудо природы

26 января 2025, 12:43
Фото: aydapoehali / Telegram.

Радужный фонтан нашли в Башкирии

Малоизвестный водопад, о котором ранее знали немногие, набирает популярность у туристов — сообщают в региональных Telegram-каналах в воскресенье, 26 января.

Во внимание путешественников объект в Баймакском районе — водопад, получивший название «Мансуровский». По рассказам туристов, находится он примерно в 60 км от более известного водопада Гальдеш.

— Только в последние пару лет сюда стали активно ходить туристы и выкладывать фотки, — рассказывает автор Telegram-канала о путешествиях по Башкирии «Айда, поехали!».

Примечательно это место тем, что вода в нём, замерзая зимой (как и другие водопады), начинает переливаться цветами радуги. Разглядеть можно оттенки жёлтого, синего и зелёного цветов. На сервисах карт водопада пока нет, кроме того, местность изучена не лучшим образом, поэтому уточнять местонахождение водного объекта придётся у местных жителей. Примерные координаты, которе указывают в соцсетях: 52.526107, 58.42065.

Башкирский туризм пытаются спасти вложением ₽800 млн
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия получит на развитие туризма сотни млн рублей из федеральной казны.

Читайте также:
Новый поворот в скандале с отправлением на каникулах в БашкирииХабировская экзотика получила памятникУфимцы могут забыть про отпуск в Анапе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз#Янаул#Водопад#Отдх
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика