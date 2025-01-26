В Башкири автобус «прилёг» в кювет

Posted 26 января, 11:24
Published 26 января, 11:24
Modified 26 января, 11:26
Updated 26 января, 11:26
Автобус перевозил людей из Нефтекамска в деревню Карманово. В какой-то момент транспортное средство занесло, в результате оно съехало с дороги и угодило в овраг, перевернувшись на бок.
В момент аварии в салоне находились десять человек. Двое из них получили травмы, их увезли в больницу. Остальные отделались испугом, неудобствами и полной снега обувью. Их пересадили на другой автобус того же направления.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Илишевском районе Башкортостана «Лексус» врезался в стену жилого частного дома.