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Posted 26 января, 11:24

Published 26 января, 11:24

Modified 26 января, 11:26

Updated 26 января, 11:26

Автобус с пассажирами перевернулся в Башкирии

В Башкири автобус «прилёг» в кювет

26 января 2025, 11:24
Фото: ГАИ РБ.

Автобус с пассажирами перевернулся в Башкирии

ДТП с участием междугороднего общественного транспорта произошло на трассе Уфа — Нефтекамск, сообщают очевидцы и оперативные службы в воскресенье, 26 января.

Автобус перевозил людей из Нефтекамска в деревню Карманово. В какой-то момент транспортное средство занесло, в результате оно съехало с дороги и угодило в овраг, перевернувшись на бок.

В момент аварии в салоне находились десять человек. Двое из них получили травмы, их увезли в больницу. Остальные отделались испугом, неудобствами и полной снега обувью. Их пересадили на другой автобус того же направления.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Илишевском районе Башкортостана «Лексус» врезался в стену жилого частного дома.

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