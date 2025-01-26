Уфимские сталактиты стали криминалом

Posted 26 января, 03:58
Published 26 января, 03:58
Modified 26 января, 04:00
Updated 26 января, 04:00
В соцсетях ранее появились кадры, на которых компания школьников окружила огромную наледь в микрорайоне Сипайлово. Один из ребят начал бить ледяной сталактит сменкой, в результате льдина обрушилась и задела мальчика, свалив того с ног.
Как сообщили в оперативных служб, пострадавшим оказался 12-летний ученик местной школы. Обошлось без тяжёлых травм, однако мальчик сильно ушиб ногу. По факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель автобуса отказывался выпускать из салона ребёнка с «севшим» телефоном.