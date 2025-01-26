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Posted 26 января, 03:58

Published 26 января, 03:58

Modified 26 января, 04:00

Updated 26 января, 04:00

Глыба льда едва не убила ребёнка в Уфе

Уфимские сталактиты стали криминалом

26 января 2025, 03:58
Фото: Следственный комитет.

Глыба льда едва не убила ребёнка в Уфе

Башкортостанское управление Следкома возбудило уголовное дело после инцидента с травмированием ребёнка гигантской сосулькой, сообщили в ведомстве в воскресенье, 26 января.

В соцсетях ранее появились кадры, на которых компания школьников окружила огромную наледь в микрорайоне Сипайлово. Один из ребят начал бить ледяной сталактит сменкой, в результате льдина обрушилась и задела мальчика, свалив того с ног.

Как сообщили в оперативных служб, пострадавшим оказался 12-летний ученик местной школы. Обошлось без тяжёлых травм, однако мальчик сильно ушиб ногу. По факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело.

Видео: Следственный комитет.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель автобуса отказывался выпускать из салона ребёнка с «севшим» телефоном.

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