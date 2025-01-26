Цветы и деньги запретили в Башкирии

Некоторые запреты вполне очевидны, хотя и на них найдутся свои противники — в упомянутые учреждения категорически нельзя проходить в верхней одежде, а также пьяным. Соответственно, запрещено употреблять и спиртные напитки внутри ЗАГСов. Наложен запрет и на использование пиротехники.