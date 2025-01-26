Цветы и деньги запретили в Башкирии

Posted 26 января, 17:25
Published 26 января, 17:25
Modified 26 января, 17:27
Updated 26 января, 17:27
Некоторые запреты вполне очевидны, хотя и на них найдутся свои противники — в упомянутые учреждения категорически нельзя проходить в верхней одежде, а также пьяным. Соответственно, запрещено употреблять и спиртные напитки внутри ЗАГСов. Наложен запрет и на использование пиротехники.
Многие бракосочетания не обходятся без разбрасывания конфет, зёрен и даже денег на территории ЗАГСов, однако и эти «ритуалы» в России запрещены.
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