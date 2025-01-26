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Posted 26 января, 17:25

Published 26 января, 17:25

Modified 26 января, 17:27

Updated 26 января, 17:27

Госкомюст Башкирии назвал запрещённую одежду в ЗАГСе

Цветы и деньги запретили в Башкирии

26 января 2025, 17:25
Фото: 1MI.

Госкомюст Башкирии назвал запрещённую одежду в ЗАГСе

Многие привычные атрибуты русских свадеб на самом деле грубо идут наперекор закону — стать нарушителем можно из-за цветов и даже некоторых видов одежды, разъяснили власти Башкортостана в воскресенье, 26 января.

Некоторые запреты вполне очевидны, хотя и на них найдутся свои противники — в упомянутые учреждения категорически нельзя проходить в верхней одежде, а также пьяным. Соответственно, запрещено употреблять и спиртные напитки внутри ЗАГСов. Наложен запрет и на использование пиротехники.

Многие бракосочетания не обходятся без разбрасывания конфет, зёрен и даже денег на территории ЗАГСов, однако и эти «ритуалы» в России запрещены.

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