«Салават Юлаев» потерпел поражение от «СКА»

Posted 26 января, 05:21
Published 26 января, 05:21
Modified 26 января, 05:23
Updated 26 января, 05:23
Встреча двух команд проходила в субботу, 25 января, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На стадионе собрались 23,3 тыс. болельщиков.
Несмотря на то, что большинство (судя по данным со спортивнх ресурсов) пророчили победу уфимцам, выйти победителями «юлаевцам» не удалось.
Первая двадцатиминутка прошла напряжённо, но ни одного гола забить никому не удалось, несмотря на ряд опасных моментов. Самым результативным оказался второй период, в котором и решился исход матча. Игроки «СКА» Бардаков, Карпухин и Грицюк принесли команде три шайбы. Лишь на 25-й минуте голкипер петербуржцев пропустил гол от Ливо. В третий период нападающему «Салавата» Ремпалу удалось всего за шесть секунд сократить отставание от соперников, однако грандиозный гол команду не спас.
По итогам встречи «СЮ» опустился на третью строчку таблицы Восточной конференции. «СКА» занимает шестое место.