«Салават Юлаев» потерпел поражение от «СКА»

Первая двадцатиминутка прошла напряжённо, но ни одного гола забить никому не удалось, несмотря на ряд опасных моментов. Самым результативным оказался второй период, в котором и решился исход матча. Игроки «СКА» Бардаков, Карпухин и Грицюк принесли команде три шайбы. Лишь на 25-й минуте голкипер петербуржцев пропустил гол от Ливо. В третий период нападающему «Салавата» Ремпалу удалось всего за шесть секунд сократить отставание от соперников, однако грандиозный гол команду не спас.