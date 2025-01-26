Россреестр разъяснил жителям Башкирии их права

Posted 26 января, 17:42
Published 26 января, 17:42
Modified 26 января, 17:44
Updated 26 января, 17:44
Речь идёт о недвижимости, зарегистрированной в 1998 году. Записи об этих «ранее возникших» правах во многих архивах успели затеряться, следовательно, не попасть в Росреестр.
Проверить регистрацию жители Башкирии могут в ЕГРН, а также на ресурсах Росреестра. Без наличия регистрации недвижимость не получится ни продать, ни подарить, ни законно сдать в аренду.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты решили урегулировать деятельность риэлторов в масштабах страны.