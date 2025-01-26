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Posted 26 января, 17:42

Published 26 января, 17:42

Modified 26 января, 17:44

Updated 26 января, 17:44

Россреестр разъяснил жителям Башкирии их права

Россреестр разъяснил жителям Башкирии их права

26 января 2025, 17:42
Фото: 1MI.
Федеральная служба государственной регистрации по Башкирии разъяснила понятие «ранее возникшие права» в воскресенье, 26 января.

Речь идёт о недвижимости, зарегистрированной в 1998 году. Записи об этих «ранее возникших» правах во многих архивах успели затеряться, следовательно, не попасть в Росреестр.

Проверить регистрацию жители Башкирии могут в ЕГРН, а также на ресурсах Росреестра. Без наличия регистрации недвижимость не получится ни продать, ни подарить, ни законно сдать в аренду.

В Уфе приструнят риэлторов
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты решили урегулировать деятельность риэлторов в масштабах страны.

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