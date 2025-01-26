Погода ошарашит жителей Башкирии

Posted 26 января, 04:43
Published 26 января, 04:43
Modified 26 января, 04:45
Updated 26 января, 04:45
Специалисты прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. По территории Башкирии пройдут небольшие снегопады. Участникам дорожного движения стоит быть готовыми к гололёду. Ветер — южной четверти, от 3 до 8 м/с.
Ночью температура воздуха при нормальных условиях опустится до -14°C… -19°C, а при прояснениях могут ударить морозы до -24°C. Днём столбики термометров будут на отметках -7°C… -12°C.