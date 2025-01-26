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Posted 26 января, 04:43

Published 26 января, 04:43

Modified 26 января, 04:45

Updated 26 января, 04:45

В Башкирии похолодает до -24°

Погода ошарашит жителей Башкирии

26 января 2025, 04:43
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -24°

Гидрометцентр Башкортостана сообщил, какая погода ждёт Республику в понедельник, 27 января.

Специалисты прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. По территории Башкирии пройдут небольшие снегопады. Участникам дорожного движения стоит быть готовыми к гололёду. Ветер — южной четверти, от 3 до 8 м/с.

Ночью температура воздуха при нормальных условиях опустится до -14°C… -19°C, а при прояснениях могут ударить морозы до -24°C. Днём столбики термометров будут на отметках -7°C… -12°C.

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Ранее Mkset делился предварительными прогнозами на февраль 2025 года в Республике Башкортостан.

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