Парковка в Уфе стала стоить ₽3000

Так, места для парковки в уфимском аэропорту им. Мустая Карима, как и в других воздушных гаванях, разделены на три зоны с литерой «А». На территории «А1» (проезды, зоны высадки и посадки пассажиров) автомобили могут находиться 15 минут, после чего начинается тарификация. Час в этой зоне стоит ₽500, а нахождение от пяти часов обойдётся в ₽3 тыс., такая же цена установлена на все последующие сутки.