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Posted 26 января, 17:34

Published 26 января, 17:34

Modified 26 января, 17:36

Updated 26 января, 17:36

В Уфе парковки стали в шесть раз дороже казанских

Парковка в Уфе стала стоить ₽3000

26 января 2025, 17:34
Фото: 1MI.

В Уфе парковки стали в шесть раз дороже казанских

Mkset в воскресенье, 26 января, сравнил цены на услуги парковочного комплекса аэропортов двух вечных визави — столиц Башкирии и Татарстана.

Так, места для парковки в уфимском аэропорту им. Мустая Карима, как и в других воздушных гаванях, разделены на три зоны с литерой «А». На территории «А1» (проезды, зоны высадки и посадки пассажиров) автомобили могут находиться 15 минут, после чего начинается тарификация. Час в этой зоне стоит ₽500, а нахождение от пяти часов обойдётся в ₽3 тыс., такая же цена установлена на все последующие сутки.

В зоне «А2» (терминалы) до часа можно стоять за ₽200, каждый следующий час — ₽100. Каждые сутки же на этом месте стоят ₽1,1 тыс. Рядом расположилась и зона «А3» с аналогичным тарифом, есть у неё и премиум-версия: ₽500 за 2 часа и ₽1200 за сутки.

Для сравнения, в аэропорту Казани установлены следующие тарифы: 20 минут — бесплатно, ₽100 за час, ₽400 за сутки (А1), ₽500 за сутки (парковка 5).

Уфимцы дерутся за парковку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разразился громкий скандал из-за парковки.

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