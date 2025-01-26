Названа самая дорогая вакансия Башкирии

Так, самое большое число вакансий наблюдается у знаменитого Уфимского мотостроительного производственного объединения (3,5 тыс.) — оно стабильно занимает первую строчку рейтинг. На втором и третьем местах же оказались ООО «ЮгСтройСнаб» (480) и АО «Стеклонит» (161).