Названа самая дорогая вакансия Башкирии

Posted 26 января, 18:40
Published 26 января, 18:40
Modified 26 января, 18:42
Updated 26 января, 18:42
Так, самое большое число вакансий наблюдается у знаменитого Уфимского мотостроительного производственного объединения (3,5 тыс.) — оно стабильно занимает первую строчку рейтинг. На втором и третьем местах же оказались ООО «ЮгСтройСнаб» (480) и АО «Стеклонит» (161).
В топе вакансий по уровню зарплаты в месяц:
Инженер-проектировщик, ООО «Интас-Компани» (₽150-200 тыс.);
Наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением, АО БПО «Прогресс» (от ₽120 тыс.);
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Республиканская детская клиническая больница (от ₽114 тыс.);
Заведующий отделением, ГКБ Демского района г. Уфы (от ₽100 тыс.);
Инженер-программист станков с частичным программным управлением, АО «АРТ-Оснастка» (от ₽100 тыс.);
Ведущий инженер-программист, Приуфимская ТЭЦ (от 84 тыс.)