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Posted 26 января, 18:40

Published 26 января, 18:40

Modified 26 января, 18:42

Updated 26 января, 18:42

Названа самая дорогая вакансия Башкирии

Названа самая дорогая вакансия Башкирии

26 января 2025, 18:40
Фото: 1MI.
Публикуем еженедельный топ работодателей Уфы от городской администрации в воскресенье, 26 января.

Так, самое большое число вакансий наблюдается у знаменитого Уфимского мотостроительного производственного объединения (3,5 тыс.) — оно стабильно занимает первую строчку рейтинг. На втором и третьем местах же оказались ООО «ЮгСтройСнаб» (480) и АО «Стеклонит» (161).

В топе вакансий по уровню зарплаты в месяц:

  1. Инженер-проектировщик, ООО «Интас-Компани» (₽150-200 тыс.);

  2. Наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением, АО БПО «Прогресс» (от ₽120 тыс.);

  3. Врач-анестезиолог-реаниматолог, Республиканская детская клиническая больница (от ₽114 тыс.);

  4. Заведующий отделением, ГКБ Демского района г. Уфы (от ₽100 тыс.);

  5. Инженер-программист станков с частичным программным управлением, АО «АРТ-Оснастка» (от ₽100 тыс.);

  6. Ведущий инженер-программист, Приуфимская ТЭЦ (от 84 тыс.)

Половину уфимцев лишили премий
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Ранее Mkset сообщал о том, что премий на Новый год лишили каждого второго уфимца.

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