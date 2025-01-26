«Мечтал об армии»: физкультурник из Башкирии погиб на СВО

Posted 26 января, 07:45
Published 26 января, 07:45
Modified 26 января, 07:47
Updated 26 января, 07:47
Сердце бойца перестало биться на 37-м году жизни. Некролог гласит, что погибший — уроженец села Отнурок. Воспитывали его в многодетной семье, однако ещё в детстве Башаров остался без отца. После школы получил диплом учителя физической культуры. Большую часть жизни трудился на разных промышленных предприятиях Белорецка.
Сам Башаров мечтал попасть в армию с совершеннолетия, однако в молодости ему отказали из-за состояния здоровья. Тем не менее в июле 2024 года белоречанин подписал контракт с Минобороны РФ. Служил в мотострелковом полку.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест в СИЗО депутату-бойцу СВО Алексею Локотченко.