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Posted 26 января, 07:45

Published 26 января, 07:45

Modified 26 января, 07:47

Updated 26 января, 07:47

На СВО погиб учитель из Башкирии

«Мечтал об армии»: физкультурник из Башкирии погиб на СВО

26 января 2025, 07:45
Фото: администрация Белорецкого района.

На СВО погиб учитель из Башкирии

В зоне проведения спецоперации получил смертельное ранение уроженец Башкортостана Виталий Башаров — о гибели рядового российской армии сообщили в администрации Белорецкого района Республики.

Сердце бойца перестало биться на 37-м году жизни. Некролог гласит, что погибший — уроженец села Отнурок. Воспитывали его в многодетной семье, однако ещё в детстве Башаров остался без отца. После школы получил диплом учителя физической культуры. Большую часть жизни трудился на разных промышленных предприятиях Белорецка.

Сам Башаров мечтал попасть в армию с совершеннолетия, однако в молодости ему отказали из-за состояния здоровья. Тем не менее в июле 2024 года белоречанин подписал контракт с Минобороны РФ. Служил в мотострелковом полку.

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Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест в СИЗО депутату-бойцу СВО Алексею Локотченко.

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