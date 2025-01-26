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Posted 26 января, 17:48

Published 26 января, 17:48

Modified 26 января, 17:50

Updated 26 января, 17:50

Мэр Уфы ищет хозяев щенкам

Мавлиев пристраивает бастардов

26 января 2025, 17:48
Фото: Булат Баширов. КоммерсантЪ.

Мэр Уфы ищет хозяев щенкам

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев на личных ресурсах разместил объявление о поиске хозяев бездомным животным в воскресенье, 26 января.

На доброе дело мэра сподвиг фестиваль «Ищу человека», проходивший в январе 2024 года в Уфе. На мероприятии присутствовал и сам Мавлиев.

— Кому понравились щенята, пишите в комментариях. Обязательно свяжемся! — написал градоначальник, сопроводив пост роликом, на котором тот держит в руках щенка.

Желающих пристроить к себе братьев наших меньших нашлость не так много, большинство ограничилось словесной поддержкой инициативы.

Под Уфой кошку спасли от голодной смерти на дереве
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе оперативные службы достали с дерева попавшую в беду кошку.

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