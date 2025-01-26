Мавлиев пристраивает бастардов

Posted 26 января, 17:48
Published 26 января, 17:48
Modified 26 января, 17:50
Updated 26 января, 17:50
На доброе дело мэра сподвиг фестиваль «Ищу человека», проходивший в январе 2024 года в Уфе. На мероприятии присутствовал и сам Мавлиев.
— Кому понравились щенята, пишите в комментариях. Обязательно свяжемся! — написал градоначальник, сопроводив пост роликом, на котором тот держит в руках щенка.
Желающих пристроить к себе братьев наших меньших нашлость не так много, большинство ограничилось словесной поддержкой инициативы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе оперативные службы достали с дерева попавшую в беду кошку.