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Posted 26 января, 17:20

Published 26 января, 17:20

Modified 26 января, 17:22

Updated 26 января, 17:22

В Башкирии продают квартиры должников

Квартиры распродают за бесценок в Башкирии

26 января 2025, 17:20
Фото: 1MI.

В Башкирии продают квартиры должников

Жилплощади за ₽610 тысяч стали реальностью — соответствующие лоты публикует Росимущество в воскресенье, 26 января.

Власти принялись реализовывать имущество должников, изъятое в счёт погашения кредитов и других просрочек.

В списке — квартиры в Учалах, Уфе, Дюртюлях, Стерлитамаке, Нефтекамске и Мечетлинском районе Башкортостана. Площади жилья начинаются от 20,9 кв. м, а цены варьируются от ₽609 тыс. до ₽3,7 млн.

В Уфе приструнят риэлторов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты начали разрабатывать новый закон, призванный урегулировать деятельность риэлторов — региональные парламентарии замахнулись на инициативу федерального масштаба.

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