Квартиры распродают за бесценок в Башкирии

В списке — квартиры в Учалах, Уфе, Дюртюлях, Стерлитамаке, Нефтекамске и Мечетлинском районе Башкортостана. Площади жилья начинаются от 20,9 кв. м, а цены варьируются от ₽609 тыс. до ₽3,7 млн.