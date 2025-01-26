Квартиры распродают за бесценок в Башкирии

Posted 26 января, 17:20
Published 26 января, 17:20
Modified 26 января, 17:22
Updated 26 января, 17:22
Власти принялись реализовывать имущество должников, изъятое в счёт погашения кредитов и других просрочек.
В списке — квартиры в Учалах, Уфе, Дюртюлях, Стерлитамаке, Нефтекамске и Мечетлинском районе Башкортостана. Площади жилья начинаются от 20,9 кв. м, а цены варьируются от ₽609 тыс. до ₽3,7 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты начали разрабатывать новый закон, призванный урегулировать деятельность риэлторов — региональные парламентарии замахнулись на инициативу федерального масштаба.