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Posted 26 января, 08:28

Published 26 января, 08:28

Modified 26 января, 08:30

Updated 26 января, 08:30

В Башкирии Lexus врезался в дом

Элитная иномарка снесла стену дома в Башкирии

26 января 2025, 08:28
Фото: @bdtprb/Telegram.

В Башкирии Lexus врезался в дом

В Илишевском районе Башкортостана «Лексус» на большой скорости «влетел» в частную постройку, кадрами очевидцы делятся в соцсетях в воскресенье, 26 января.

По словам свидетелей ДТП, случился инцидент в деревне Череккулово. Иномарка неудачно вписалась в поворот и заехала на чужой участок, повредив стену жилого дома.

На кадрах видны последствия авария — разрушенная кирпичная кладка, выбитую оконную раму и погром внутри комнаты. Пострадал ли кто-то — не уточняется.

Фото: @bdtprb/Telegram

Местные жители в соцсетях утверждают, что на этом месте аварии происходят не в первый раз.

— Я из этой деревни, там перед домом раньше берёзы росли и машины в них врезались и до дома не доезжали. Несколько лет назад деревья срубили и построили новый дом, походу, зря… Кстати, на этом повороте регулярно вылетают, — поделился пользователь Искандер.
— Опять? Каждый год на том же месте, — добавил Тимур.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии три человека погибли при ДТП с «Ладой» и «Фольксвагеном».

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