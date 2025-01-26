Элитная иномарка снесла стену дома в Башкирии

Posted 26 января, 08:28
Published 26 января, 08:28
Modified 26 января, 08:30
Updated 26 января, 08:30
По словам свидетелей ДТП, случился инцидент в деревне Череккулово. Иномарка неудачно вписалась в поворот и заехала на чужой участок, повредив стену жилого дома.
На кадрах видны последствия авария — разрушенная кирпичная кладка, выбитую оконную раму и погром внутри комнаты. Пострадал ли кто-то — не уточняется.
Местные жители в соцсетях утверждают, что на этом месте аварии происходят не в первый раз.
— Я из этой деревни, там перед домом раньше берёзы росли и машины в них врезались и до дома не доезжали. Несколько лет назад деревья срубили и построили новый дом, походу, зря… Кстати, на этом повороте регулярно вылетают, — поделился пользователь Искандер.
— Опять? Каждый год на том же месте, — добавил Тимур.