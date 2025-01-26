mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 04:43

Published 26 января, 04:43

Modified 26 января, 04:45

Updated 26 января, 04:45

В Уфе отметили День студента

Более 200'000 жителей Башкирии вчера праздновали

26 января 2025, 04:43
Фото: 1MI.

В Уфе отметили День студента

В столице Башкирии и других частях региона в минувшую субботу, 26 января, отметили Татьянин день.

Напомним, по данным властей Башкирии, на начало 2025 года в Республике проходят обучение более 200 тысяч студентов высших учебных заведений и колледжей. Как отметил в своём поздравлении глава региона Радий Хабиров, РБ остаётся «самым молодым» субъектом Приволжского федерального округа. В Башкирии проживают около 1 млн молодых людей, составляя порядка 25% населения региона.

В вузах и ссузах Уфы и Башкирии по случаю Татьяниного дня прошли торжественные мероприятия.

Мавлиев показал свой табель
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев по случаю Дня студента опубликовал свой табель оценок времён обучения в университете.

Читайте также:
Мавлиев показал свой табельВ Башкирии запретили купаться в прорубиСегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнам
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Образование#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Студенты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Выходные#Учёба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика