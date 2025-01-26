Более 200'000 жителей Башкирии вчера праздновали

Posted 26 января, 04:43
Published 26 января, 04:43
Modified 26 января, 04:45
Updated 26 января, 04:45
Напомним, по данным властей Башкирии, на начало 2025 года в Республике проходят обучение более 200 тысяч студентов высших учебных заведений и колледжей. Как отметил в своём поздравлении глава региона Радий Хабиров, РБ остаётся «самым молодым» субъектом Приволжского федерального округа. В Башкирии проживают около 1 млн молодых людей, составляя порядка 25% населения региона.
В вузах и ссузах Уфы и Башкирии по случаю Татьяниного дня прошли торжественные мероприятия.
Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев по случаю Дня студента опубликовал свой табель оценок времён обучения в университете.