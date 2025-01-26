Богатые уфимцы получат «письма счастья» от государства

Posted 26 января, 18:23
Published 26 января, 18:23
Modified 26 января, 18:25
Updated 26 января, 18:25
Рассылать информацию о суммах имущественных налогов за 2024 год власти начнут с 20 марта 2025 года. Посмотреть выписки руководители организаций смогут в личном кабинете налоговой. Кроме того, запрос сделать они имеют право по телефону у оператора электронного документооборота.
Напомним, что полученным документ формально считается уже на шестой день после отправки. У получателей также есть 20 дней, чтобы уточнить правильность суммы.