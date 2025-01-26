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Posted 26 января, 18:23

Published 26 января, 18:23

Modified 26 января, 18:25

Updated 26 января, 18:25

Бизнесменам разошлют суммы налогов в Уфе

Богатые уфимцы получат «письма счастья» от государства

26 января 2025, 18:23
Фото: 1MI.

Бизнесменам разошлют суммы налогов в Уфе

В Башкирии предпринимателям в электронном виде доставят выписки об исчисленных налогах, с разъяснением региональное управление Федеральной налоговой службы выступило в воскресенье, 26 января.

Рассылать информацию о суммах имущественных налогов за 2024 год власти начнут с 20 марта 2025 года. Посмотреть выписки руководители организаций смогут в личном кабинете налоговой. Кроме того, запрос сделать они имеют право по телефону у оператора электронного документооборота.

Напомним, что полученным документ формально считается уже на шестой день после отправки. У получателей также есть 20 дней, чтобы уточнить правильность суммы.

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Ранее Mkset публиковал результаты опроса о зарплатных ожиданиях жителей Уфы.

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