Богатые уфимцы получат «письма счастья» от государства

Рассылать информацию о суммах имущественных налогов за 2024 год власти начнут с 20 марта 2025 года. Посмотреть выписки руководители организаций смогут в личном кабинете налоговой. Кроме того, запрос сделать они имеют право по телефону у оператора электронного документооборота.