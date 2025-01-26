mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 17:47

Published 26 января, 17:47

Modified 26 января, 17:49

Updated 26 января, 17:49

Спортсмены из Башкирии поучаствовали в шоу «Титаны»

Башкирские титаны прославились на всю страну

26 января 2025, 17:47
Фото: ТНТ.

Спортсмены из Башкирии поучаствовали в шоу «Титаны»

Атлеты из Республики Башкортостан поборолись за приз в ₽10 млн — выпуск с их участием вышел на экраны в воскресенье, 26 января.

Киберспортсмен Ufenok777 — в обычный жизни просто Роберт Фахретдинов, — а также чемпион мира по парашютному спорту Антон Филиппов и участница Олимпийских игр в гребном слаломе Алсу Миназова снялись в первом выпуске второго сезона шоу «Титаны».

В шоу, как рассказывают его авторы, приглашают «сильнейших людей России». В их числе не только профессиональные спортсмены, но также тренеры, спасатели, каскадёры и другие люди, чья деятельность подходит под концепцию программы. В её рамках им предстоят испытания, в которых проверят их скорость, выносливость, и силу. При этом сами испытания создавались при помощи искуственного интеллекта.

Горячая бизнес-леди из Башкирии ищет жениха
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что жительница Башкирии приняла участие в другом популярном шоу.

Читайте также:
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «СКА»Почему TikTok не работает сегодня в УфеХабиров: «В Уфе высадился десант…»
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Интернет#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика