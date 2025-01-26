Башкирские титаны прославились на всю страну

В шоу, как рассказывают его авторы, приглашают «сильнейших людей России». В их числе не только профессиональные спортсмены, но также тренеры, спасатели, каскадёры и другие люди, чья деятельность подходит под концепцию программы. В её рамках им предстоят испытания, в которых проверят их скорость, выносливость, и силу. При этом сами испытания создавались при помощи искуственного интеллекта.