Башкирские титаны прославились на всю страну

Posted 26 января, 17:47
Published 26 января, 17:47
Modified 26 января, 17:49
Updated 26 января, 17:49
Киберспортсмен Ufenok777 — в обычный жизни просто Роберт Фахретдинов, — а также чемпион мира по парашютному спорту Антон Филиппов и участница Олимпийских игр в гребном слаломе Алсу Миназова снялись в первом выпуске второго сезона шоу «Титаны».
В шоу, как рассказывают его авторы, приглашают «сильнейших людей России». В их числе не только профессиональные спортсмены, но также тренеры, спасатели, каскадёры и другие люди, чья деятельность подходит под концепцию программы. В её рамках им предстоят испытания, в которых проверят их скорость, выносливость, и силу. При этом сами испытания создавались при помощи искуственного интеллекта.