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Posted 26 января, 18:24

Published 26 января, 18:24

Modified 26 января, 18:26

Updated 26 января, 18:26

Башкирия заняла 17 место в рейтинге качества питания

Башкирия толстеет от плохого питания

26 января 2025, 18:24
Фото: 1MI.

Башкирия заняла 17 место в рейтинге качества питания

Особенности пищевых привычек жителей Башкортостана озвучили эксперты портала «Если быть точным», результаты исследования Mkset изучил в воскресенье, 26 января.

Так, жители Башкирии отличаются чуть более сильной любовью к мясу — в Республике такие продукты популярнее на 11%, чем в среднем по России. Так, у среднестатистического россиянина потребление мясного составляет 70,6%, а у башкортостанца — 81,3%. Долю жиров в пище жителей региона эксперты оценили в 37,1%. При этом рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения доля потребления макронутриента составляет 30%.

Чрезмерная любовь наблюдается у башкортостанцев и к сахару — 14,2%. ВОЗ же рекомендует, чтобы сахар составляет не более 5% от рациона.

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