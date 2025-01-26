Башкирия толстеет от плохого питания

Так, жители Башкирии отличаются чуть более сильной любовью к мясу — в Республике такие продукты популярнее на 11%, чем в среднем по России. Так, у среднестатистического россиянина потребление мясного составляет 70,6%, а у башкортостанца — 81,3%. Долю жиров в пище жителей региона эксперты оценили в 37,1%. При этом рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения доля потребления макронутриента составляет 30%.