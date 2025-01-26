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Posted 26 января, 17:23

Published 26 января, 17:23

Modified 26 января, 17:25

Updated 26 января, 17:25

Путин назначил судей Башкирии

А судьи кто: Путин завизировал кадровые ротации в Башкирии

26 января 2025, 17:23
Фото: пресс-служба главы РБ.

Путин назначил судей Башкирии

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуры служителей Фемиды в Башкортостане, следует из соответствующего документа за подписью главы государства, изученного Mkset в воскресенье, 26 января.

В числе вступивших на свои должности судей — Яков Серов (Калининский район Уфы), Анастасия Борисова (Стерлитамак), Элина Мухаметгалеева (Давлекановский район) и Лиана Гареева (Уфимский район). Кроме того, пополнение получил Верховный суд Башкирии, там работать будут Зинаида Подынь и Елена Саенко.

Кандидаты ранее упоминались как судьи в других муниципалитетах, о некоторых служителях Фемиды в сети открытой информации нет.

Путин инициировал индексацию пенсий в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии по указу Путина проведут индексацию пенсий.

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