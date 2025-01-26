А судьи кто: Путин завизировал кадровые ротации в Башкирии

Posted 26 января, 17:23
Published 26 января, 17:23
Modified 26 января, 17:25
Updated 26 января, 17:25
В числе вступивших на свои должности судей — Яков Серов (Калининский район Уфы), Анастасия Борисова (Стерлитамак), Элина Мухаметгалеева (Давлекановский район) и Лиана Гареева (Уфимский район). Кроме того, пополнение получил Верховный суд Башкирии, там работать будут Зинаида Подынь и Елена Саенко.
Кандидаты ранее упоминались как судьи в других муниципалитетах, о некоторых служителях Фемиды в сети открытой информации нет.