А судьи кто: Путин завизировал кадровые ротации в Башкирии

В числе вступивших на свои должности судей — Яков Серов (Калининский район Уфы), Анастасия Борисова (Стерлитамак), Элина Мухаметгалеева (Давлекановский район) и Лиана Гареева (Уфимский район). Кроме того, пополнение получил Верховный суд Башкирии, там работать будут Зинаида Подынь и Елена Саенко.