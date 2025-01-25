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Posted 25 января, 11:53

Published 25 января, 11:53

Modified 25 января, 11:55

Updated 25 января, 11:55

Россияне не получат праздничный отдых

Всех оставили без выходных в феврале и марте

25 января 2025, 11:53

Россияне не получат праздничный отдых

Утвержденный в России производственный календарь на 2025 год рабочих и выходных дней не предусматривает мини-каникул, а честь 23 февраля и 8 марта, сообщает в субботу, 25 января, Минтруда Башкирии.

Многие жители Уфы и Башкирии рассчитывают на дополнительные выходные дни в ближайшиеся месяцы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, 23 февраля и 8 марта. Но их, как и всех россиян, расстроит производственный календарь на 2025 год. Утвержденный властями России график рабочих и выходных дней не дает тем, кто трудится по графику 5/2, дополнительных дней отдыха в честь праздников.

Дело в том, что сами по себе 23 февраля и 8 марта в 2025 году выпали на выходные дни — воскресенье и субботу, соответственно. Но выходные в честь праздников у россиян не украли. Так, в счет 23 февраля выходным станет 8 мая, в канун Дня Победы. А 8 марта «пожертвовали» ради летнего отдыха: этим выходным увеличили срок празднования Дня России. Он в 2025 году будет 12 и 13 июня.

Производственный календарь на 2025 год — когда работаем и отдыхаем в феврале и марте
Производственный календарь на 2025 год — когда работаем и отдыхаем в феврале и марте. Фото: Министерство семьи и труда Башкирии

Напомним, что треть 2025 года у жителей Республики Башкортостан будет выходной.

Производственный календарь — это справочный инструмент, который содержит информацию о количестве рабочих и выходных дней, а также о праздниках и переносах выходных в конкретном году. Он помогает планировать рабочее время, отпуск и другие аспекты, связанные с трудовой деятельностью.

В производственном календаре обычно указывается следующая информация:

  • количество календарных, рабочих и выходных дней в году; количество рабочих часов в неделю и в месяц;
  • даты праздников и переносов выходных дней.

Производственный календарь может быть полезен для различных категорий работников, включая руководителей, специалистов, служащих, рабочих и других. Он позволяет более эффективно планировать рабочее время, контролировать выполнение задач и избегать переработок.

В России производственный календарь ежегодно утверждается Правительством и публикуется в официальных источниках,.

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