Всех оставили без выходных в феврале и марте

Дело в том, что сами по себе 23 февраля и 8 марта в 2025 году выпали на выходные дни — воскресенье и субботу, соответственно. Но выходные в честь праздников у россиян не украли. Так, в счет 23 февраля выходным станет 8 мая, в канун Дня Победы. А 8 марта «пожертвовали» ради летнего отдыха: этим выходным увеличили срок празднования Дня России. Он в 2025 году будет 12 и 13 июня.