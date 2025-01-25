В Уфе не хватает судей

Posted 25 января, 05:46
Published 25 января, 05:46
Modified 25 января, 12:51
Updated 25 января, 12:51
Принимать заявления от желающих будут в течение зимы. Вакантными остаются места Нефтекамского, Белорецкого, Бижбулякского, Салаватского, Бирского и Благовещенского районных судей Башкирии. Кроме того, кандидатов отбирают на должности судей Верховного суда РБ, участков мировых судей в Зилаирском и Учалинском районах, городах Октябрьском и Стерлитамаке, а также в Орджоникидзевском районе Уфы.
В столице Башкирии также ищут судей Кировского, Советского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов.
Ранее Mkset сообщал о том, что Любовь Минакова была назначена министром транспорта Башкирии. Прежде она долгое время трудилась на этой должности в статусе исполняющей обязанности, а ранее была заместителем задержанного из-за коррупции чиновника.