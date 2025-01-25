В Уфе не хватает судей

Принимать заявления от желающих будут в течение зимы. Вакантными остаются места Нефтекамского, Белорецкого, Бижбулякского, Салаватского, Бирского и Благовещенского районных судей Башкирии. Кроме того, кандидатов отбирают на должности судей Верховного суда РБ, участков мировых судей в Зилаирском и Учалинском районах, городах Октябрьском и Стерлитамаке, а также в Орджоникидзевском районе Уфы.