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Posted 25 января, 05:46

Published 25 января, 05:46

Modified 25 января, 12:51

Updated 25 января, 12:51

В Башкирии открыли 19 вакансий судей

В Уфе не хватает судей

25 января 2025, 05:46
Фото: 1MI.

В Башкирии открыли 19 вакансий судей

В Республике Башкортостан объявили массовый набор кандидатов в служители Фемиды, гласят объявления Квалификационной коллегии судей РБ, изученные Mkset в субботу, 25 января.

Принимать заявления от желающих будут в течение зимы. Вакантными остаются места Нефтекамского, Белорецкого, Бижбулякского, Салаватского, Бирского и Благовещенского районных судей Башкирии. Кроме того, кандидатов отбирают на должности судей Верховного суда РБ, участков мировых судей в Зилаирском и Учалинском районах, городах Октябрьском и Стерлитамаке, а также в Орджоникидзевском районе Уфы.

В столице Башкирии также ищут судей Кировского, Советского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Любовь Минакова была назначена министром транспорта Башкирии. Прежде она долгое время трудилась на этой должности в статусе исполняющей обязанности, а ранее была заместителем задержанного из-за коррупции чиновника.

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