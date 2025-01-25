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Posted 25 января, 13:08

Published 25 января, 13:08

Modified 25 января, 13:10

Updated 25 января, 13:10

В Башкирии стягивают военную технику

В Башкирии стягивают военную технику

25 января 2025, 13:08
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке ожидается прибытие боевых машин, сообщили в городской администрации в субботу, 25 января.

Мэрия второго по величине города Башкирии начала подготовку ко Дню победы-2025. Традиционно, в Стерлитамаке пройдут парад и выставка техники времён Великой Отечественной войны. Кроме того, будет проведён статический показ ретроавтомобилей.

Владельцам техники, желающим предоставить свои экземпляры для выставки, необходимо обратиться в администрацию города до 11 апреля. После обработки заявки муниципальные эксперты проведут техосмотр автомобилей и вынесут конечное решение о допуске или недопуске.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты пересмотрят принципы действия закона о тишине в праздничные дни.

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