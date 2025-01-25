В Башкирии стягивают военную технику

Posted 25 января, 13:08
Published 25 января, 13:08
Modified 25 января, 13:10
Updated 25 января, 13:10
Мэрия второго по величине города Башкирии начала подготовку ко Дню победы-2025. Традиционно, в Стерлитамаке пройдут парад и выставка техники времён Великой Отечественной войны. Кроме того, будет проведён статический показ ретроавтомобилей.
Владельцам техники, желающим предоставить свои экземпляры для выставки, необходимо обратиться в администрацию города до 11 апреля. После обработки заявки муниципальные эксперты проведут техосмотр автомобилей и вынесут конечное решение о допуске или недопуске.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты пересмотрят принципы действия закона о тишине в праздничные дни.