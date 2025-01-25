Уфимский маршрутчик взял в плен детей

Posted 25 января, 08:07
Published 25 января, 08:07
Modified 25 января, 12:42
Updated 25 января, 12:42
По словам очевидцев, инцидент случился на маршруте №224, который обслуживается компанией «Уфа-Лайн». Утверждается, якобы водитель одного из автобусов упомянутого направления отказывался выпускать из транспортного средства школьника. У ребёнка разрядился телефон, в связи с этим мальчик не мог оплатить проезд в маршрутке.
— Сначала пугал его полицией, потом вообще хотел высадить за две остановки от [нужной], — делится свидетель нарушения прав школьника.
Вступившись за мальчика, проблем нажила себе и женщина, ставшая очевидцем произошедшего.
— Когда я стала его защищать, меня на моей остановке с ребёнком тоже отказался выпустить, ссылаясь на то, что ребёнок занимал отдельное место.
Ни власти столицы, ни перевозчик комментариев о случившемся на момент публикации не давали.
Отметим, что с 2021 года в России действует запрет на высадку детей-безбилетников в общественном транспорте.