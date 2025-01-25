Уфимский маршрутчик взял в плен детей

По словам очевидцев, инцидент случился на маршруте №224, который обслуживается компанией «Уфа-Лайн». Утверждается, якобы водитель одного из автобусов упомянутого направления отказывался выпускать из транспортного средства школьника. У ребёнка разрядился телефон, в связи с этим мальчик не мог оплатить проезд в маршрутке.