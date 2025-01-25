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Posted 25 января, 08:07

Published 25 января, 08:07

Modified 25 января, 12:42

Updated 25 января, 12:42

В Уфе водитель автобуса отказался выпускать ребёнка

Уфимский маршрутчик взял в плен детей

25 января 2025, 08:07
Фото: 1MI.

В Уфе водитель автобуса отказался выпускать ребёнка

Случай наглого беспредела в общественном транспорте башкирской столицы обсуждают в соцсетях в субботу, 25 января.

По словам очевидцев, инцидент случился на маршруте №224, который обслуживается компанией «Уфа-Лайн». Утверждается, якобы водитель одного из автобусов упомянутого направления отказывался выпускать из транспортного средства школьника. У ребёнка разрядился телефон, в связи с этим мальчик не мог оплатить проезд в маршрутке.

— Сначала пугал его полицией, потом вообще хотел высадить за две остановки от [нужной], — делится свидетель нарушения прав школьника.

Вступившись за мальчика, проблем нажила себе и женщина, ставшая очевидцем произошедшего.

— Когда я стала его защищать, меня на моей остановке с ребёнком тоже отказался выпустить, ссылаясь на то, что ребёнок занимал отдельное место.

Ни власти столицы, ни перевозчик комментариев о случившемся на момент публикации не давали.

Отметим, что с 2021 года в России действует запрет на высадку детей-безбилетников в общественном транспорте.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе автобус насмерть переехал контролёра.

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