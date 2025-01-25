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Posted 25 января, 06:14

Published 25 января, 06:14

Modified 25 января, 12:49

Updated 25 января, 12:49

Блогер Рустам Набиев подарил жене песню

Уфимский блогер довел женщину до слёз

25 января 2025, 06:14
Фото: Рустам Набиев / Vk.

Блогер Рустам Набиев подарил жене песню

Рустам Набиев — знаменитый уфимец, потерявший ноги при трагедии на службе — привлёк к себе внимание новым постом в соцсетях, выяснил Mkset в субботу, 25 января.

Блогер записал короткий ролик, на котором сделал своей супруге Индире необычный подарок — заказанную для неё песню, в которой Рустам решил выразить ей свою любовь. Жена не смогла скрыть своего смущения и того, как её тронула композиция.

— Довёл жену до слёз прошлым вечером, — гласит подпись к ролику.

Набиев — уфимский блогер. Летом 2015 года, проходя службу в ВДВ, стал пострадавшим при трагедии в Омске, где обрушилась военная казарма. Многие сослуживцы уроженца Башкирии погибли. Сам Набиев выжил, но потерял ноги. Пройдя курс реабилитации, стал вести страницы в соцсетях. Пропагандирует семейные ценности и активный образ жизни.

Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцом
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Ранее Mkset сообщал о том, что семья Набиевых ждёт пополнения. Блогер может стать многодетным отцом.

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