Уфимский блогер довел женщину до слёз

Posted 25 января, 06:14
Published 25 января, 06:14
Modified 25 января, 12:49
Updated 25 января, 12:49
Блогер записал короткий ролик, на котором сделал своей супруге Индире необычный подарок — заказанную для неё песню, в которой Рустам решил выразить ей свою любовь. Жена не смогла скрыть своего смущения и того, как её тронула композиция.
— Довёл жену до слёз прошлым вечером, — гласит подпись к ролику.
Набиев — уфимский блогер. Летом 2015 года, проходя службу в ВДВ, стал пострадавшим при трагедии в Омске, где обрушилась военная казарма. Многие сослуживцы уроженца Башкирии погибли. Сам Набиев выжил, но потерял ноги. Пройдя курс реабилитации, стал вести страницы в соцсетях. Пропагандирует семейные ценности и активный образ жизни.
Ранее Mkset сообщал о том, что семья Набиевых ждёт пополнения. Блогер может стать многодетным отцом.