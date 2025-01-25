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Posted 25 января, 14:34

Published 25 января, 14:34

Modified 25 января, 14:36

Updated 25 января, 14:36

Уфимка разбилась на снегоходе

Уфимка разбилась на снегоходе

25 января 2025, 14:34
Фото: Минздрав РБ.
В столице Башкирии женщина в шоковом состоянии поступила в госпиталь с многочисленными травмами после катания на снегоходе, сообщает Минздрав региона в субботу, 25 января.

За спасение жизни пациентки взялись хирурги «двадцать первой» больницы. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мозга, а также множество гематом и переломов.

Потребовалось сложное вмешательство — декомпрессивная трепанация черепа. Это операция, при которой делается отверстие в черепе, чтобы снизить внутри него давление. Удалив гематому, врачи восстановили твёрдую мозговую оболочку.

Сейчас уфимка находится под наблюдением врачей. Как указали в ведомстве, женщина пошла на поправку.

Туристы застряли на уфимской канатной дороге
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские оперативные службы провели сложную спасательную операцию на канатной дороге.

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