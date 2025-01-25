Уфимка разбилась на снегоходе

Posted 25 января, 14:34
Published 25 января, 14:34
Modified 25 января, 14:36
Updated 25 января, 14:36
За спасение жизни пациентки взялись хирурги «двадцать первой» больницы. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мозга, а также множество гематом и переломов.
Потребовалось сложное вмешательство — декомпрессивная трепанация черепа. Это операция, при которой делается отверстие в черепе, чтобы снизить внутри него давление. Удалив гематому, врачи восстановили твёрдую мозговую оболочку.
Сейчас уфимка находится под наблюдением врачей. Как указали в ведомстве, женщина пошла на поправку.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские оперативные службы провели сложную спасательную операцию на канатной дороге.