Цены на икру обвалились в Уфе

Posted 25 января, 04:46
Published 25 января, 04:46
Modified 25 января, 12:52
Updated 25 января, 12:52
В России на четвёртой неделе января зафиксировали снижение цен на лососёвую икру. Как пишет ТАСС, ссылаясь на Рыбный союз, цена килограмма икры горбуши, например, приблизилась к ₽8-10,6 тыс. По сравнению с декабрём 2024 года, стоимость деликатеса упала на 10%, с ноябрём — на 15-20%.
— Цена в ₽13 тыс. за килограмм красной икры была явно «перегретой», — обосновали снижение эксперты.
Стоить заметить, что в России вместе с тем падают объёмы производства красной икры. Если верить данным Росстата, даже в январе — ноябре 2023 года было произведено в 2,5 раза больше лососёвой икры, чем в тот же период 2024 года.
На примере отдельных товаров, за динамикой цен на которые следил Mkset, можно подтвердить или опровергнуть слова экспертов.
Так, икра «Русское море» (500 г) в «Ашане» на момент публикации стоит ₽6,8 тыс. Стоимость этой позиции вернулась к ноябрьским значениям. В декабре же она составляла ₽7,2 тыс. Баночка икры «Тунгун» (90 г) после Нового года потеряла в цене с ₽875 до ₽799.
К ценам ноября 2024 года вернулась и икра «Красное золото» (500 г) в сети «Лента». Стоимость товара составляет ₽6,2 тыс.
Таким образом, с окончанием новогодних праздников деликатес действительно стал несколько доступнее, однако снижения цен по сравнению с ноябрём на примере указанных позиций не прослеживается.