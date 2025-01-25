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Posted 25 января, 04:46

Published 25 января, 04:46

Modified 25 января, 12:52

Updated 25 января, 12:52

Цены на лососёвую икру снизились в Уфе после праздников

Цены на икру обвалились в Уфе

25 января 2025, 04:46
Фото: 1MI.

Цены на лососёвую икру снизились в Уфе после праздников

С падением новогоднего ажиотажа один из самых популярных морских деликатесов стал терять в стоимости: ситуацию на региональном рынке Mkset изучил в субботу, 25 января.

«Перегретая» икра

В России на четвёртой неделе января зафиксировали снижение цен на лососёвую икру. Как пишет ТАСС, ссылаясь на Рыбный союз, цена килограмма икры горбуши, например, приблизилась к ₽8-10,6 тыс. По сравнению с декабрём 2024 года, стоимость деликатеса упала на 10%, с ноябрём — на 15-20%.

— Цена в ₽13 тыс. за килограмм красной икры была явно «перегретой», — обосновали снижение эксперты.

Стоить заметить, что в России вместе с тем падают объёмы производства красной икры. Если верить данным Росстата, даже в январе — ноябре 2023 года было произведено в 2,5 раза больше лососёвой икры, чем в тот же период 2024 года.

Ситуация в Башкирии

На примере отдельных товаров, за динамикой цен на которые следил Mkset, можно подтвердить или опровергнуть слова экспертов.

Так, икра «Русское море» (500 г) в «Ашане» на момент публикации стоит ₽6,8 тыс. Стоимость этой позиции вернулась к ноябрьским значениям. В декабре же она составляла ₽7,2 тыс. Баночка икры «Тунгун» (90 г) после Нового года потеряла в цене с ₽875 до ₽799.

К ценам ноября 2024 года вернулась и икра «Красное золото» (500 г) в сети «Лента». Стоимость товара составляет ₽6,2 тыс.

Таким образом, с окончанием новогодних праздников деликатес действительно стал несколько доступнее, однако снижения цен по сравнению с ноябрём на примере указанных позиций не прослеживается.

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Ранее Mkset сообщал о том, что инфляция в Башкирии по итогам 2024 года составила почти 9%.

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