Просто топит жир: ученые назвали дешевое средство для похудения

Posted 25 января, 11:24
Published 25 января, 11:24
Modified 25 января, 11:56
Updated 25 января, 11:56
Исследование, проведённое учёными, показало, что употребление зелёного чая может быть эффективным средством для снижения веса и уменьшения риска возникновения сопутствующих заболеваний. Это отметил в своем Telegram-канале ученый Сибирского отделения РАН, директор Центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
Этот напиток обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению уровня холестерина. Кроме того, зелёный чай доступен по цене.
Рекомендуется употреблять зелёный чай, богатый катехинами — веществами, содержащимися в чайных листьях и обладающими антиоксидантными свойствами. У людей, которые пили напитки с содержанием катехина и кофеина, наблюдалось значительное снижение количества висцерального жира и общего веса.
Кофеин, содержащийся в чае, стимулирует энергетический обмен, а смесь катехинов и кофеина благотворно влияет на висцеральный жир и массу тела.
Висцеральный жир, в отличие от подкожного, накапливается глубоко в брюшной полости. Небольшое количество висцерального жира необходимо для защиты и изоляции внутренних органов, но избыток может привести к диабету, раку и заболеваниям сердца.
Зелёный чай — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ. Вот основные преимущества этого напитка:
Антиоксиданты. В составе зелёного чая есть катехины, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которые являются мощными антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут снижать риск развития хронических заболеваний.
Противовоспалительные свойства. Катехины и другие полифенолы в зелёном чае обладают противовоспалительными свойствами, что может быть полезно при воспалительных заболеваниях, таких как артрит.
Снижение уровня холестерина. Зелёный чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), что способствует здоровью сердца.
Улучшение обмена веществ. Зелёный чай стимулирует метаболизм и может способствовать потере веса. Он помогает сжигать калории и улучшает чувствительность к инсулину.
Снижение риска диабета 2 типа. Регулярное употребление зелёного чая может снизить риск развития диабета 2 типа благодаря его способности улучшать чувствительность к инсулину и контролировать уровень сахара в крови.
Поддержка здоровья мозга. Катехины в зелёном чае могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Улучшение здоровья кожи. Антиоксиданты в зелёном чае способствуют улучшению состояния кожи, предотвращая преждевременное старение и уменьшая признаки воспаления.
Поддержка здоровья сердца. Зелёный чай помогает снижать кровяное давление и улучшать кровообращение, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Повышение иммунитета. Зелёный чай может поддерживать иммунную систему благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.
Гидратация. Зелёный чай содержит кофеин и другие компоненты, которые помогают поддерживать уровень жидкости в организме.