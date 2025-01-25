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Posted 25 января, 11:24

Published 25 января, 11:24

Modified 25 января, 11:56

Updated 25 января, 11:56

Просто топит жир: ученые назвали дешевое средство для похудения

Просто топит жир: ученые назвали дешевое средство для похудения

25 января 2025, 11:24
Фото: 1MI.
После новогодних праздников и перед наступлением весны многие обеспокоены, как быстро похудеть перед летом — ответ нашли на магазинной полке эксперты медицины: этот метод доступен по карману практически всем.

Исследование, проведённое учёными, показало, что употребление зелёного чая может быть эффективным средством для снижения веса и уменьшения риска возникновения сопутствующих заболеваний. Это отметил в своем Telegram-канале ученый Сибирского отделения РАН, директор Центра профилактики тромбозов Андрей Громов.

Этот напиток обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению уровня холестерина. Кроме того, зелёный чай доступен по цене.

Рекомендуется употреблять зелёный чай, богатый катехинами — веществами, содержащимися в чайных листьях и обладающими антиоксидантными свойствами. У людей, которые пили напитки с содержанием катехина и кофеина, наблюдалось значительное снижение количества висцерального жира и общего веса.

Кофеин, содержащийся в чае, стимулирует энергетический обмен, а смесь катехинов и кофеина благотворно влияет на висцеральный жир и массу тела.

Висцеральный жир, в отличие от подкожного, накапливается глубоко в брюшной полости. Небольшое количество висцерального жира необходимо для защиты и изоляции внутренних органов, но избыток может привести к диабету, раку и заболеваниям сердца.

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Зеленый чай для похудения

Зелёный чай — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ. Вот основные преимущества этого напитка:

  1. Антиоксиданты. В составе зелёного чая есть катехины, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которые являются мощными антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут снижать риск развития хронических заболеваний.

  2. Противовоспалительные свойства. Катехины и другие полифенолы в зелёном чае обладают противовоспалительными свойствами, что может быть полезно при воспалительных заболеваниях, таких как артрит.

  3. Снижение уровня холестерина. Зелёный чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), что способствует здоровью сердца.

  4. Улучшение обмена веществ. Зелёный чай стимулирует метаболизм и может способствовать потере веса. Он помогает сжигать калории и улучшает чувствительность к инсулину.

  5. Снижение риска диабета 2 типа. Регулярное употребление зелёного чая может снизить риск развития диабета 2 типа благодаря его способности улучшать чувствительность к инсулину и контролировать уровень сахара в крови.

  6. Поддержка здоровья мозга. Катехины в зелёном чае могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

  7. Улучшение здоровья кожи. Антиоксиданты в зелёном чае способствуют улучшению состояния кожи, предотвращая преждевременное старение и уменьшая признаки воспаления.

  8. Поддержка здоровья сердца. Зелёный чай помогает снижать кровяное давление и улучшать кровообращение, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

  9. Повышение иммунитета. Зелёный чай может поддерживать иммунную систему благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

  10. Гидратация. Зелёный чай содержит кофеин и другие компоненты, которые помогают поддерживать уровень жидкости в организме.

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