Просто топит жир: ученые назвали дешевое средство для похудения

Антиоксиданты. В составе зелёного чая есть катехины, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которые являются мощными антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут снижать риск развития хронических заболеваний.

Противовоспалительные свойства. Катехины и другие полифенолы в зелёном чае обладают противовоспалительными свойствами, что может быть полезно при воспалительных заболеваниях, таких как артрит.

Снижение уровня холестерина. Зелёный чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), что способствует здоровью сердца.

Улучшение обмена веществ. Зелёный чай стимулирует метаболизм и может способствовать потере веса. Он помогает сжигать калории и улучшает чувствительность к инсулину.

Снижение риска диабета 2 типа. Регулярное употребление зелёного чая может снизить риск развития диабета 2 типа благодаря его способности улучшать чувствительность к инсулину и контролировать уровень сахара в крови.

Поддержка здоровья мозга. Катехины в зелёном чае могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Улучшение здоровья кожи. Антиоксиданты в зелёном чае способствуют улучшению состояния кожи, предотвращая преждевременное старение и уменьшая признаки воспаления.

Поддержка здоровья сердца. Зелёный чай помогает снижать кровяное давление и улучшать кровообращение, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Повышение иммунитета. Зелёный чай может поддерживать иммунную систему благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.