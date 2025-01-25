Под Уфой кошку спасли от голодной смерти на дереве

Posted 25 января, 07:59
Published 25 января, 07:59
Modified 25 января, 12:47
Updated 25 января, 12:47
Очевидцы рассказали «службе 112», что в деревне ими была замечена кошка, застрявшая на дереве. Судя по всему, спасаясь от какой-то опасности, хвостатый сельчанин забрался на ствол дерева. Слезть оттуда самостоятельно у бедняги не получилось, долгое время он жалобно мяукал, пытаясь привлечь внимание.
В конце концов, спасатели сняли с дерева перепуганное животное, далее о нём позаботился очевидец.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе спасли брошенных щенков. Целый выводок взяли под временную опеку, но ему ищут заботливых владельцев.