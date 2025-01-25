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Posted 25 января, 07:59

Published 25 января, 07:59

Modified 25 января, 12:47

Updated 25 января, 12:47

Под Уфой кошку спасли от голодной смерти на дереве

Под Уфой кошку спасли от голодной смерти на дереве

25 января 2025, 07:59
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Спасатели башкирской столицы провели спасательную операцию в селе Лебяжий, отчитались в региональном Госкомитете по ЧС в субботу, 25 января.

Очевидцы рассказали «службе 112», что в деревне ими была замечена кошка, застрявшая на дереве. Судя по всему, спасаясь от какой-то опасности, хвостатый сельчанин забрался на ствол дерева. Слезть оттуда самостоятельно у бедняги не получилось, долгое время он жалобно мяукал, пытаясь привлечь внимание.

В конце концов, спасатели сняли с дерева перепуганное животное, далее о нём позаботился очевидец.

Пятерых малышей спасли от голодной смерти в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе спасли брошенных щенков. Целый выводок взяли под временную опеку, но ему ищут заботливых владельцев.

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