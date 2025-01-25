Под Уфой кошку спасли от голодной смерти на дереве

Очевидцы рассказали «службе 112», что в деревне ими была замечена кошка, застрявшая на дереве. Судя по всему, спасаясь от какой-то опасности, хвостатый сельчанин забрался на ствол дерева. Слезть оттуда самостоятельно у бедняги не получилось, долгое время он жалобно мяукал, пытаясь привлечь внимание.