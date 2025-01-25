Почему TikTok не работает сегодня в Уфе

Posted 25 января, 18:50
Published 25 января, 18:50
Modified 25 января, 18:52
Updated 25 января, 18:52
Сервисы, фиксирующие сбои в работе сайтов, зарегистрировали десятки тысяч жалоб от пользователей практически со всех регионов страны. Кроме россиян, о проблем сообщали и во многих других странах.
Роскомнадзор проблемы подтвердил. Судя по всему, проблемы возникли на стороне инфраструктуры самого сервиса.
Ранее Mkset сообщал о том, что аналитики отметили достаточную низкую активность в социальных сетях со стороны многих госслужащих Республики Башкортостан.