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Posted 25 января, 18:50

Published 25 января, 18:50

Modified 25 января, 18:52

Updated 25 января, 18:52

В Башкирии зафиксировали сбой приложения TikTok

Почему TikTok не работает сегодня в Уфе

25 января 2025, 18:50
Фото: 1MI.

В Башкирии зафиксировали сбой приложения TikTok

Массовый сбой в работе популярного сервиса коротких видеороликов столкнулись в России в субботу, 25 января.

Сервисы, фиксирующие сбои в работе сайтов, зарегистрировали десятки тысяч жалоб от пользователей практически со всех регионов страны. Кроме россиян, о проблем сообщали и во многих других странах.

Роскомнадзор проблемы подтвердил. Судя по всему, проблемы возникли на стороне инфраструктуры самого сервиса.

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Ранее Mkset сообщал о том, что аналитики отметили достаточную низкую активность в социальных сетях со стороны многих госслужащих Республики Башкортостан.

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